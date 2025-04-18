"Запустили Оскілську флотилію": ЗС РФ з мотоциклами на дахах БМП форсували річку на Харківщині

У Харківській області Збройні сили Росії намагалися підсилити своє угруповання на правому березі річки Оскіл, тож форсували водойму на БМП з мотоциклами на дахах.

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Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Так, окупантам вдалося перебратися на правий берег раніше, але просунутися вони не можуть, бо на них постійно полюють ЗСУ, тож цього разу вони вирішили крім особового складу перекинути ще й техніку, зокрема, БМП та мотоцикли.

"Вже були повідомлення про неодноразові спроби переправитися через річку і всі ці спроби для к*цапів були безуспішними. Але вони "не здаються", тож вчергове 3 кацапських БМП вирішили випробувати долю і подолати річку Оскіл. Одній "пощастило" бути підбитою ще до підходу до води, а друга машина перетворилася на човен, екіпаж якої буде годувати тепер риб", — розповіли в DeepState.

Аналітики відзначили, що форсували річку окупанти "цікаво", бо на БМП навіть "позатягували" мотоцикли.

"Чекаємо виправдань від к*цапні у вигляді заяв "МО РФ запустило Оскільську флотілію. Зараз на відео флагман нашого флоту — корвет "К*цапнік".

Зазначається, що російське форсування річки Оскіл "анулювали" бійці 5-ї окремої бригади, Національної гварії України, 151 ОМБр та 429 ОП безпілотних систем "Ахіллес".

Нагадаємо, що ЗС РФ форсували річку Оскіл і утворили ще один плацдарм в Харківській області — в районі населеного пункту Красне Перше, а ЗСУ вдалося вибити їх з Фиголівки і відновити контроль над селом.