"Запустили Оскольскую флотилию": ВС РФ с мотоциклами на крышах БМП форсировали реку на Харьковщине

В Харьковской области Вооруженные силы России пытались усилить свою группировку на правом берегу реки Оскол, поэтому форсировали водоем на БМП с мотоциклами на крышах.

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Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Да, оккупантам удалось перебраться на правый берег раньше, но продвинуться они не могут, потому что на них постоянно охотятся ВСУ, поэтому на этот раз они решили кроме личного состава перебросить еще и технику, в частности, БМП и мотоциклы.

"Уже были сообщения о неоднократных попытках переправиться через реку и все эти попытки для к*цапов были безуспешными. Но они "не сдаются", поэтому в очередной раз 3 кацапских БМП решили испытать судьбу и преодолеть реку Оскол. Одной "повезло" быть подбитой еще до подхода к воде, а вторая машина превратилась в лодку, экипаж которой будет кормить теперь рыб", — рассказали в DeepState.

Аналитики отметили, что форсировали реку оккупанты "интересно", потому что на БМП даже "позатягивали" мотоциклы.

"Ждем оправданий от к*цапни в виде заявлений "МО РФ запустило Оскольскую флотилию. Сейчас на видео флагман нашего флота — корвет "К*цапник".

Отмечается, что российское форсирование реки Оскол "аннулировали" бойцы 5-й отдельной бригады, Национальной гварии Украины, 151 ОМБр и 429 ОП беспилотных систем "Ахиллес".

Напомним, что ВС РФ форсировали реку Оскол и образовали еще один плацдарм в Харьковской области — в районе населенного пункта Красное Первое, а ВСУ удалось выбить их из Фиголевки и восстановить контроль над селом.