Оборудованы пулеметами и гранатометами: Речная флотилия продемонстрировала катера с M134 Minigun

В распоряжении Речной флотилии появились многоцелевые скоростные катера SURC, которые оснащены мощным комплексом пулеметного вооружения, в том числе M134 Minigun.

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Об этом пишет издание "Общественное: Черкассы".

Так, на одном из водоемов Черкасской области показали катера, которые принимали участие в обороне севера и юга Украины. Посвятили это событие 3-й годовщине к третьей годовщине создания дивизиона речных катеров Речной флотилии Военно-морских сил Украины на Черкасщине.

Катера SURC (Small Unit Riverine Craft) из состава Речной флотилии. Фото: "Суспільне: Черкассы"

Как пишет "Милитарный", речь идет о 38-футовых катерах SURC (Small Unit Riverine Craft), которые в рамках военной помощи Украине в 2022 году передали США.

Эти лодки используются Корпусом морской пехоты США и ВМС США для действий в прибрежной зоне и на реках.

SURC (Small Unit Riverine Craft )

Катера SURC имеют алюминиевый корпус. Он обеспечивает защиту от стрелкового вооружения. Лодки могут перевозить до 16 бойцов. Для высадки десанта предусмотрена носовая аппарель.

Украинцы оснастили катера двумя пулеметами M134 Minigun спереди и одним гранатометом Mk 19. Это позволяет эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны, "заливая" дроны противника шквальным огнем.

Напомним, что 18 апреля сообщалось, что ВС РФ на Харьковщине использовали "флотилию" из БМП и мотоциклов, чтобы форсировать реку Оскол. Ее потопили подразделения нескольких украинских бригад.