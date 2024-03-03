Жесткие правила ЕС могут затронуть X, TikTok и Booking.com, — Reuters

Новый закон ЕС о цифровых рынках вводит жесткие технологические правила, определенные как правила для "привратников".

Такие технологические гиганты, как соцсети X (бывший Twitter) и TikТok со своим холдингом ByteDance, а также крупнейший сайт бронирования жилья Booking.com могут попасть в список компаний, которые подпадут под новые, более жесткие правила конкуренции Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Как поясняет агентство, новый закон ЕС о цифровых рынках (DMA) определяет компании с более чем 45 миллионами ежемесячных активных пользователей и рыночной капитализацией 75 миллиардов евро (81 миллиард долларов) как так называемых "привратников", предоставляющих основные услуги платформы для бизнес-пользователей.

Так, компания ByteDance была названа "привратником" в июле 2023 года, но TikTok обжаловал это решение во втором высшем суде Европы. Компания Booking.com заявила, что ожидает попасть в группу "привратников" в 2024 году благодаря увеличению количества пользователей.

Что меняет для "привратников" новый закон ЕС

Начиная с 7 марта, такие компании:

обязаны обеспечить взаимодействие с конкурентами в плане своих приложений для обмена сообщениями;

должны позволить пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на своих устройствах;

не имеют права отдавать предпочтение собственным сервисам над сервисами конкурентов;

не могут препятствовать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение или приложения.

"Теперь у Комиссии есть 45 рабочих дней, чтобы решить, следует ли назначать компании в качестве "привратников". Комиссия также оценит любые аргументы, выдвинутые подавшими заявку компаниями, чтобы опровергнуть презумпцию о том, что они должны быть назначены в таком качестве", — заявил орган по обеспечению соблюдения конкуренции ЕС.

Напомним, что такими "привратниками" в 2024 году были определены Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft.

Кроме того, Еврокомиссия намерена наложить штраф на технологического гиганта Apple за монопольное поведение на рынке стриминговой музыки по жалобе Spotify.

Напомним, Фокус писал, что россияне установили в Калининградской области комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", который уже глушил ранее сигнал GPS в регионе, в частности в Польше и Швеции.