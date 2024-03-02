Россия глушит GPS-сигнал в Польше: что это значит (фото)

Российская армия установила в Калининградской области комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", который уже глушил ранее сигнал GPS в регионе.

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Российская армия снова глушит сигнал GPS в части Польши и Швеции. Об этом стало известно из данных GPSJAM, на котором можно заметить уровень сигнала спутниковой навигации.

1 марта сервис GPSJAM зафиксировал помехи сигнала GPS над большей частью Польши, над Балтийским морем и частично над Германией со Швецией. Вероятной причиной может быть комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", который россияне уже испытали ранее в Калининградской области. Не исключено, что речь идет и о сбоях сигнала из-за учений стран НАТО, которые могут проходить в Польше.

Блокировка GPS-сигнала в Польше

Работа РЭБ может влиять на то, что обычный пользователь, например, Google Maps может иметь проблемы с определением локации. Он может физически находиться в Варшаве, но сервис карт будет показывать, что он в Кракове или еще где-то. Ранее в ISW писали, что РФ ведет "гибридную войну" против Европы. Попытки РФ заглушить сигнал GPS может иметь целью прервать учения НАТО.

Напомним, 19 января в ISW писали, что РФ начала гибридную войну в Польше и Балтийском регионе из-за блокировки сигнала GPS.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые местные общины могут самостоятельно приобрести, чтобы защититься от ударов РФ.