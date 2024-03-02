Росія глушить GPS-сигнал у Польщі: що це означає (фото)

Російська армія встановила в Калінінградській області комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2", який вже глушив раніше сигнал GPS в регіоні.

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Російська армія знову глушить сигнал GPS у частині Польщі і Швеції. Про це стало відомо з даних GPSJAM, на якому можна помітити рівень сигналу супутникової навігації.

1 березня сервіс GPSJAM зафіксував перешкоди сигналу GPS над більшою частиною Польщі, над Балтійським морем і частково над Німеччиною зі Швецією. Ймовірною причиною може бути комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2", який росіяни вже випробували раніше в Калінінградській області. Не заперечується, що йдеться і про збої сигналу через навчання країн НАТО, які можуть проходити в Польщі.

Блокування GPS-сигналу в Польщі

Робота РЕБ може впливати на те, що звичайний користувач, наприклад, Google Maps може мати проблеми з визначенням локації. Він може фізично знаходитись у Варшаві, але сервіс мап буде показувати, що він в Кракові чи ще десь. Раніше в ISW писали, що РФ веде "гібридну війну" проти Європи. Намагання РФ заглушити сигнал GPS може мати на меті перервати навчання НАТО.

Нагадаємо, 19 січня в ISW писали, що РФ почала гібридну війну в Польщі і Балтійському регіоні через блокування сигналу GPS.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), які місцеві громади можуть самостійно придбати, щоб захиститися від ударів РФ.