США стравили компании Китая друг с другом: из-за санкций чипов на всех не хватает

Китайские технологические гиганты закрыли доступ к графическим процессорам Nvidia, и теперь более мелкие компании лишились возможности развивать свои ИИ-модели.

Китай пытается помочь своим стартапам, работающим в области искусственного интеллекта (ИИ), потому что вычислительных мощностей на всех разработчиков не хватает. Виной всему — санкции США против технологического сектора Поднебесной, передает The Financial Times.

Местные власти обязались предоставить "компьютерные ваучеры" для субсидирования стартапов в области ИИ. Речь идет о компаниях, которые сталкиваются с ростом затрат на центры обработки данных (ЦОД) и с проблемой закупок важнейших чипов для ИИ-решений, разработанных западными странами. Ваучеры обычно будут стоить от 140 тыс. до 280 тыс. долларов США. Их можно использовать, чтобы получить временный доступ к вычислительным мощностям ЦОД для обучения и запуска больших языковых моделей (БЯМ), которые понимают и генерируют естественный язык и другой контент для выполнения широкого спектра задач.

Инсайдеры отрасли заявили, что такой шаг по оказанию помощи ИИ-стартапам был предпринят после того, как китайские компании, предоставляющие услуги облачных вычислений, расторгли контракты с китайскими же контрагентами, поскольку ужесточение санкций США побудило их закрыть доступ к своим графическим процессорам. Так поступили Alibaba, Tencent и ByteDance, ограничив аренду графических процессоров Nvidia и зарезервировав большую часть ИИ-чипов за собой и важными клиентами.

За последние два года США ужесточили доступ Китая к важнейшим ИИ-чипам, что побудило компании накапливать запасы, перепрофилировать игровые чипы Nvidia или покупать устройства на черном рынке, напомнило издание. Так, Alibaba Cloud передала большую часть передовых графических процессоров среди своих бизнес-подразделений, так как для компании приобретение высокопроизводительных чипов стало трудной задачей.

По мнению аналитиков, субсидии помогут решить проблему частично, так как с помощью ваучера можно преодолеть ценовой барьер, но он не поможет в условиях нехватки ресурсов. Источник сообщил The Financial Times, что Пекин вскоре развернет программу субсидирования компаний, использующих отечественные чипы, чтобы продемонстрировать выгоду от отказа от западных технологий.

Китай также создает альтернативу ЦОД и облачным сервисам крупных технологических компаний. За последний год была создана сеть государственных дата-центров и онлайн-платформ, где компании, занимающиеся ИИ, могут арендовать вычислительные мощности. Один правительственный чиновник сказал, что ваучеры снизят вычислительные затраты компаний примерно на 40–50%, если они выберут государственные ЦОД.

Пекин одобрил как минимум 40 программ БЯМ для публичного использования, поэтому регулирующие органы вынуждены ускорить внедрение ИИ-технологий, делая для этого все возможное.

Ранее мы писали о том, что Индия вырвалась в лидеры экспортеров чипов в передовые страны, обогнав Китай. Аналитики отмечают, что с 2021 по 2023 годы доля индийского экспорта в США выросла с 2,51% до 7,65%, а в Великобритании — с 4,79% до 10% за тот же период.