Поймали "на живца": ВСУ изобретательно поймали дроном опрометчивого оккупанта возле Крынок

Бороться с российскими оккупантами в Украине часто помогает хитрость. Украинские бойцы использовали склонность российского военного к мародерству.

Бойцы 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Корпуса Морской Пехоты Вооруженных Сил Украины ("Птицы Мадьяра") возле села Крынки Херсонской области уничтожили российского военного с помощью FPV-дрона, пользуясь его неосмотрительностью и пренебрежением безопасностью. Об этом 3 марта рассказал в видео своем Telegram-канале командир подразделения, Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Военные воспользовались распространенным стремлением россиян украсть что-то даже несмотря на опасность. На видео якобы разряженный FPV-дрон паркуется на высокую башню и имитирует там бездействие. Его пролет был выполнен так, чтобы расположенные в селе россияне его услышали.

Через некоторое время один российских оккупантов, который, по словам Роберта Бровди, казался только что прибывшим на позиции возле Крынок, подошел к башне и начал подниматься по лестнице, чтобы добраться до дрона. Это ему удалось, но после попытки рукой схватить дрон произошел взрыв, который, судя по кадрам, стал последним в его жизни.

Российский военный добрался до верха башни и хочет взять дрон (оригинальное качество) Фото: Скриншот

Роберт Бровди подчеркнул неразумное поведение россиянина. Украинский военный отметил, что обычно не выкладывает подобных довольно жестоких видео, но на этот раз у него была особая причина:

"Но вот такая на меня ярость нашла из-за событий в Одессе ночные, из-за гибели невинных людей", — говорит "Мадьяр".

Ударный дрон является опасным объектом, и к нему лучше не приближаться. Но, похоже, российские военные не всегда следуют этой логике и не учатся на ошибках. Напомним, что в ноябре 2023 года почти таким же образом был ликвидирован один из известных российских пилотов FPV-дронов с позывным "Ученый". Украинский беспилотник выдал неисправность и приземлился на крышу высотного здания в оккупированном украинском городе Олешки Херсонской области — в таких зданиях оккупанты часто устраивают точки запуска дронов. Когда россиянин добрался до крыши и хотел забрать БПЛА, тот взлетел и фатально догнал цель.