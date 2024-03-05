"Telegram надежнее": Павел Дуров отреагировал на сбой в работе Instagram и Facebook

По словам основателя Telegram, в течение прошлого года его мессенджер был недоступен всего 9 минут, что равно 99,999983 % времени работы.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook, который произошел 5 марта. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, пока Instagram и Facebook не работали, миллионы людей использовали Telegram.

"Интересно, что Telegram надежнее этих сервисов — несмотря на то, что на инфраструктуру в расчете на одного пользователя тратится в несколько раз меньше средств. У нас также примерно в 1000 раз (!) меньше штатных сотрудников, чем в Meta, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации", — написал он.

Дуров также заявил, что в прошлом году мессенджер Telegram суммарно был недоступен всего 9 минут из 525 600 минут года.

"Это 99,999983 % времени работы", — подчеркнул предприниматель.

Дуров о сбое в Instagram и Facebook Фото: Скриншот

Напомним, 5 марта примерно в 17:30 по киевскому времени произошел массовый сбой в работе Facebook, Instagram. По данным детектора сбоев и жалоб DownDetector с проблемами также столкнулись пользователи Youtube, X (Twitter), Google и прочих сервисов.

Кроме того, 5 марта масштабный сбой произошел в приложении для государственных услуг "Дія". При запуске приложения и попытке авторизации появлялось сообщение: "К сожалению, произошла ошибка" и кнопка "Попробовать еще", нажатие на которую не давало результатов.