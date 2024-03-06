Третья штурмовая бригада разнесла артбатарею врага под Авдеевкой (видео)

Оккупанты, по данным командования, плохо спрятали сразу шесть гаубиц в окрестностях Авдеевки. За несколько часов стая FPV-дронов уничтожила вражескую артиллерийскую батарею.

Разведчики 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Авдеевки Донецкой области ночью обнаружили вражескую технику, а уже утром от нее осталась куча металла. Об этом сообщают в пресс-службе 3 ОШБр.

"Третья штурмовая уничтожила артбатарею врага под Авдеевкой. Так, во время ночного облета в окрестностях города было зафиксировано размещение четырех вражеских гаубиц Д-30, и еще двух — Д-20. Утром ствольная артиллерийская батарея оккупантов была пикетирована и успешно уничтожена стаей ударных дронов FPV", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражескую артиллерийскую технику обнаружили бойцы роты "Крылья", а ликвидировали бойцы экипажа FPV "Over head".

Напомним, что в 3-й ОШБр показали, как разгромили технику россиян FPV-дронами под Авдеевкой. По российским танкам, автомобилям врага и другой военной технике противника работают FPV-дроны противотанкового батальона 3 ОШБр.

Ранее в 3-й ОШБр рассказали детали освобождения Красногоровки. Освобождение этого населенного пункта имело большое значение не только с точки зрения восстановления контроля, но и для восстановления тактического преимущества на этом участке.