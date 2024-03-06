Samsung отправила смартфоны Galaxy S24 Ultra в космос: для чего это понадобилось

Четыре смартфона стартовали из разных мест планеты в стратосферу на аэростатах, откуда несколько дней делали фото.

В период с 25 по 31 января 2024 года компания Samsung отправила смартфоны Galaxy S24 Ultra в космос, чтобы продемонстрировать возможности его камеры, телефон сделал интересные фото Земли. Об этом сообщает сайт GaGadget со ссылкой на пресс-релиз компании.

Чтобы миссия стала возможной, в Samsung разработали четыре каркаса из углеродного волокна. Они помогли транспортировать четыре смартфона Galaxy S24 Ultra в стратосферу с помощью четырех воздушных шаров в разных локациях.

Аэростат с Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Смартфоны прикрепили к раме и к аэростату, наполненному водородом, который поднялся на 36 км над земной поверхностью. Хотя это не совсем космос, это вдвое выше, чем летают коммерческие самолеты.

Задние камеры Galaxy S24 Ultra были использованы для фотографирования Земли. Телефоны сделали более 150 снимков Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и горного массива Сьера-Невада. Места были выбраны, чтобы сфотографировать разнообразные ландшафты и лучше продемонстрировать возможности S24 Ultra. Весь процесс занял менее недели, эксперимент проходил в конце января 2024 года. После того, как изображения были сделаны, водород из шаров был выпущен и телефоны безопасно приземлились на поверхность Земли со скоростью 8 км/ч, команда достала Galaxy S24 Ultra из корзины.

Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra имеет 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения. Он также оснащен 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом, 10-мегапиксельной телефотокамерой с 3-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией и 50-мегапиксельной телефотокамерой с 5-кратным увеличением и стабилизацией. Смартфон может записывать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Смартфоны Galaxy S24 Ultra имели задачу сделать фотографии с одинаковым фокусным расстоянием. На фотографиях, которые опубликовала Samsung, было использовано сочетание широкоугольной камеры, зума и основной камеры.

Кроме смартфонов, Samsung производит и другие интересные гаджеты. Недавно было анонсировано умное кольцо Galaxy Ring, которое будет выполнять функции мониторинга здоровья и тренировок.