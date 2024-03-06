Отключить интернет не выйдет: спутники наладят связь после обрыва кабелей в Красном море

Чтобы снова пользоваться бесперебойным интернетом, пользователи могут перейти на Starlink, HughesNet, OneWeb, Intelsat.

После того, как в Красном море были повреждены 4 интернет-кабеля, связь между Европой, Африкой и Азией была несколько нарушена. Однако спутниковый интернет мог бы решить проблему, пока кабели не будут отремонтированы, пишет издание Interesting Engineering.

Согласно данным гонконгского кабельного оператора HGC Global Communications (HGC), 4 из 15 подводных кабелей в Красном море были перерезаны. Как сообщает Washington Post, 2 из 4-х пострадавших кабелей соединяются под водой, а это означает, что больше всего пострадали остальные 2 кабеля. Однако влияние данного повреждения на интернет-трафик было серьезным.

Вину возложили на базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов, которые нападают на суда в регионе. Однако хуситы отвергли эти обвинения и заявили, что ответственность лежит на военных подразделениях США или Великобритании, действующие в настоящее время в регионе.

Интернет-кабели, проложенные под водой Фото: Скриншот

Спутники помогут компенсировать сбои в интернете

Как пояснил HGC, примерно четверть всего трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком нарушена. По словам представителя компании Seacom из Южной Африки, чей кабель тоже пострадал, ремонт может занять не менее 8 недель и все зависит от получения разрешений от властей Йемена. А до тех пор необходимо принять меры, чтобы помочь перенаправить пострадавший интернет-трафик через этот район.

"Есть сообщения о значительном замедлении интернета в Восточной Африке", — сказал Рис Морган, региональный вице-президент по продажам медиа и сетей оператора Intelsat.

Морган заявил, что те пользователи, у которых есть резервное оборудование могут восстановить связь в течение 15 минут через спутниковую сеть. К примеру, можно подключиться к таким операторам спутникового интернета, как Starlink, HughesNet, OneWeb, Intelsat.

Каковы последствия повреждений интернет-кабелей в Красном море

Как отмечает Space News, замедление интернет-соединения негативно влияет на компании, хранящие критически важные данные. Правительства, организации, частные и госкомпании, финучреждения вынуждены перенаправлять конфиденциальную информацию через серверы других стран, которые не испытывают проблем с интернетом.

После инцидента в Красном море, такие операторы, как Intelsat, заполучили большее количество абонентов, однако на них теперь лежит и большая ответственность. В этой связи операторы предлагают резервную связь важным клиентам, которые пока не рискуют пользоваться кабельным интернетом ввиду возможных сбоев.

Неясно, как именно кабели были разорваны, но проблемы с подключением подчеркивают необходимость создания гибридных подводных кабельных и спутниковых сетей. Спутниковые сети помогут быстро восстановить связь, если наземная или подводная инфраструктура снова будет повреждена.

Ранее мы писали о том, что хуситы отрицают обвинения в повреждении интернет-кабелей в Красном море, заявляя, что кабели якобы повредили британские и американские военные.