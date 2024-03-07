Большинство не долетают до ВСУ: собственная РЭБ массово сбивает российские дроны возле Авдеевки

Когда оккупанты включают "глушилки" на фронте, то российские же беспилотники-камикадзе падают, едва взлетев. К сожалению, эта проблема не обошла и ВСУ.

Российские оккупанты жалуются, на потерю большого количества FPV-дронов из-за собственных же средств радиоэлектронной борьбы на Авдеевском направлении. Об этом сообщает российской блогер Святослава Голиков ("Филолог в засаде") в своем канале Telegram.

Он процитировал слова одного из знакомых российских военнослужащих о "тотальном отсутствии" взаимодействия между экипажами ударных БПЛА и подразделениями радиоэлектронной борьбы на фронте возле Авдеевки. Из-за этого около 60% российских дронов-камикадзе не достигают целей и просто теряются на поле боя.

"Примерно 30% "птиц" долетают до зоны нанесения удара. Остальные падают сразу за Ласточкиным или вообще при взлете. Их подавляет наш собственный РЭБ", — цитирует блогер свои источники.

Российским оккупантам приходится искать пользователей систем РЭБ через личные контакты и просить их выключить средства, но это не всегда дает результат. Оккупанты считают целесообразным создавать координационные центры уровня корпусов, которые бы согласовывали использование БПЛА и РЭБ, но на данный момент работы в этом направлении не ведутся.

К сожалению, такая же проблема существует в ВСУ, о ней неоднократно рассказывали украинские военные. В октябре прошлого года младший сержант Вооруженных сил Украины и военный блогер Александр Карпюк рассказал, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные из-за дружественного огня потеряли много беспилотников. При этом они провалили тысячи боевых задач. По его словам, ситуацию может исправить автоматическая система координации, разработка которой обойдется относительно дешево.

Военный эксперт по связи и беспилотным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" прокомментировал эти высказывания для Фокуса. Он говорит, что дружественный огонь — это одна из основных причин падения беспилотников Сил обороны Украины, и военные об этом хорошо знают. Большая проблема заключается в том, что бойцы не координируют свою деятельность с операторами систем РЭБ и другими подразделениями.