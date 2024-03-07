Никого не предупредили: руководство Ukr.net объяснило масштабный сбой в работе

Компания, заблокировавшая новостной агрегатор, расположена в США. Когда откроется офис — представители Ukr.net получат объяснения о причинах отключения.

Сайт агрегатора новостей Ukr.net не работает вследствие блокировки домена, которую осуществила компания-регистратор из США. Украинские представители новостного портала обратились за помощью к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Оксане Маркаровой. О ситуации с масштабным сбоем в работе агрегатора говорится в комментарии, который компания предоставила Фокусу.

Представитель Ukr.net сообщил, что 7 марта в 01:35 (по Киеву) компания-регистратор доменных имен Network Solutions отключила домен агрегатора новостей. О причинах отключения украинскую компанию не предупреждали и ничего не объясняли.

Вследствие отключения домена пользователи потеряли доступ к электронной почте. Кроме того, перестала работать новостная лента. Представители службы поддержки Network Solutions, к которым обращались украинцы, не помогли решить проблему.

Когда в США начнется новый рабочий день, представители Ukr.net обратятся в американский офис и выяснят причины блокировки. На данный момент обратились к послу Оксане Маркаровой с надеждой на помощь.

"Сегодня ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора".

Отметим, Network Solutions — американская компания, основанная в 1979 году, которая предоставляет услуги регистрации доменных имен, а также услуги хостинга, веб-дизайна, поисковой оптимизации, интернет-маркетинга. По состоянию на 2018 год она занимала четвертое место в отрасли регистрации доменов — была причастна к созданию 6,7 млн доменов. На странице Facebook компании указаны контактные данные — телефон +1 855-881-8937: точка связи находится в штате Флорида в США (когда в Украине 11 часов 7 марта, то во Флориде — 4 утра).

На странице Оксаны Маркаровой в Facebook и X пока нет комментариев по ситуации с агрегатором.

Не работает Ukr.net — что известно

Утром 7 марта пользователи заметили, что не могут воспользоваться сервисом электронной почты и обновлением ленты новостей от агрегатора Ukr.net. При попытке зайти на сайт в браузере появлялось сообщение, что такого доменного имени не существует.

Ранее Фокус писал о масштабных сбоях в работе других украинских сервисов. Например, в январе 2024 года дважды были проблемы у электронного банка "Монобанк". Представители компании объяснили, что серверы оказались под атакой хакеров.

Перед этим, в декабре 2023 года, "упала" сеть мобильной связи "Киевстар". Впоследствии стало известно, что на сети совершили атаку российские киберпреступники, которые уверяли, что якобы уничтожили все данные — даже те, которые были загружены в удаленное облако.

Также были проблемы с сервисами "ПриватБанка" — с ними специалистам компании удалось справиться в течение нескольких часов.

Напоминаем, 5 марта террористы-хуситы перебили интернет-кабели, которые вели из Азии в Африку. В тот же день внезапного перестали работать соцсети Facebook и Instagram.