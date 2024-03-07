"Обеспокоены": в США начали расследование после появления Starlink у ВС РФ, — WP

По словам демократов американской Палаты представителей, если терминалы спутникового интернета действительно попали в руки россиян, это может свидетельствовать про обход санкций.

В Соединенных Штатах Америки начали расследование в отношении компании SpaceX. Связано это с тем, что у российских оккупантов появился доступ к спутниковому интернет-сервису Starlink. Об этом пишет The Washington Post.

В материале отмечают, что расследование против компании американского бизнесмена Илона Маска начали демократы Палаты представителей США. Их задача выяснить, были ли приняты корпорацией надлежащие меры для того, чтобы россияне перестали использовать в своих целях на фронте терминалы Starlink.

Письмо с требованием проверки направили Джейми Раскин и Роберт Гарсия. Они хотят, чтобы представители компании сообщили о жалобах на незаконные приобретения техники их производства, в том числе и на оккупированных территориях Украины. Законодателей встревожили заявления украинской разведки о том, что россияне действительно могли обойти американские санкции и применить терминалы Starlink на войне.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл был также предупрежден, что такие инциденты, если они подтвердятся, "представляют серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер предосторожности и политики", — написали Джейми Раскин и Роберт Гарсия.

В письме также напомнили, что терминалы Starlink были отправлены в Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Позже Министерство обороны закупило новые такие гаджеты.

Соответственно, теперь аналогичное преимущество могло появиться и у россиян. Законодатели выразили опасение, что SpaceX и Илон Маск, который является генеральный директором, могут оказывать широкое влияние на конфликт.

Напомним, 8 февраля украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что российские военные приобрели крупную партию Starlink и применяют терминалы на временно оккупированных территориях. Оккупанты могли приобрести спутниковую систему в Дубае.

21 февраля появилась информация, что ВСУ дроном уничтожили российский Starlink, пока Илон Маск отрицает сотрудничество с оккупантами. Краденый или же приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы БПЛА 71-й отдельной егерской бригады, которые "не стерпели безобразия" и ликвидировали спутниковую систему врага.