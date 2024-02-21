ВСУ дроном уничтожили российский Starlink, пока Маск отрицает сотрудничество с РФ (видео)

Краденый или же приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы БПЛА 71-й отдельной егерской бригады, которые "не стерпели безобразия" и ликвидировали спутниковую систему врага.

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Украинские военные FPV-дроном уничтожили российский Starlink, пока в SpaceX отрицают сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины.

Недавно в сети начали распространять информацию об использовании российскими военными спутниковой системы Starlink, однако американская компания SpaceX, созданная миллиардером Илоном Маском, отрицает сотрудничество со страной-агрессором. Тогда в предприятии заявили, что "Starlink не активен в России, то есть сервис не будет работать в этой стране".

"Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор отснять их нам не удавалось. Компания несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции", — пишут военные.

Однако, ворованный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й отдельной егерской бригады.

"Наши FPV-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании. Короче, нет у оккупантов старлинка. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военнослужащие поделились видео уничтожения вражеского Starlink.

ВС РФ используют Starlink на фронте: что известно

8 февраля украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что российские военные приобрели крупную партию Starlink и применяют терминалы на временно оккупированных территориях. Оккупанты могли приобрести спутниковую систему в Дубае.

Офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что враг может использовать Starlink только на линии соприкосновения, в частности в местах, где работают спутниковые модемы ВСУ. Он рассказал, что в России и в глубине оккупированных территорий может блокироваться работа терминалов.

Напомним, в январе стало известно, что Россия пыталась отрезать Украину от доступа к спутниковому интернету. Для этого оккупанты использовали глушилки на танках.