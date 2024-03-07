Ученые изобрели революционный "микроволновый" чип: сделает GPS и радары супер-точными

Чип может улучшить любую технологию, основанную на высокоточном измерении времени и связи, за счет сокращения фазового дрожания цифрового сигнала.

Новая технология преобразования света в микроволновое излучение может произвести революцию в системах навигации GPS и радарах, считают ученые из американского Национального института стандартов и технологий (NIST), которые разработали для этих целей особенный чип, пишет Nature.

Чип, созданный в NIST, способен плавно преобразовывать свет в микроволны, что способствует улучшению работы системы глобального позиционирования (GPS), телефонного и интернет-соединения, а также точности радаров. Фактически, новинка могла бы улучшить любую технологию, основанную на высокоточном измерении времени и связи, за счет сокращения такого явления, как фазовое дрожание цифрового сигнала данных (фазовое дрожание цифрового сигнала — нежелательные фазовые или частотные отклонения передаваемого сигнала, — ред.).

Микроволновые сигналы время от времени колеблются и сбиваются, из-за чего их стабильность и точность нарушаются. Новое устройство сократило время таких колебаний до 15 фемтосекунд (фемтосекунда — одна квадриллионная часть секунды, — ред.). На практике это означает значительное повышение стабильности и точности сигналов, что может повысить чувствительность радаров, улучшить точность аналого-цифровых преобразователей и даст возможность получать более четкие астрономические изображения при помощи телескопов.

Еще одним плюсом технологии NIST является ее компактность. Обычно, подобные системы имеют крупные габариты размером со столешницу, но исследователям удалось "сжать" ее до размеров карты памяти цифровой камеры. Меньшие габариты — это и сниженное энергопотребление, и удобство в использовании.

Пока что компоненты, необходимые для функционирования устройства, расположены во вне, чтобы проверить их эффективность. Но в будущем разработчики объединят все элементы, включая лазеры, модуляторы, детекторы и оптические усилители, в один чип.

В исследовании также принимали участие ученые из Университета Колорадо в Боулдере, Лаборатории реактивного движения НАСА, Калифорнийского технологического института, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Университета Вирджинии и Йельского университета.

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