Скрыть дом на Google Maps: инструкция для украинцев, которым важно убрать данные из сети

Чтобы ни воры, ни мародеры не смогли вычислить ваш дом через Street View на Google Maps, можно его от них спрятать.

Функция Street View сервиса Google Maps может быть использована оккупантами или преступниками, чтобы разыскать дома украинцев, покинувших территорию страны из-за боевых действий. Чтобы ваше имущество осталось невредимым и не досталось мародерам и ворам, рекомендуем, "размыть" ваш дом на Картах Google. Согласно инструкции, опубликованной на CNet, необходимо использовать компьютер, так как функция размытия недоступна в приложении Google Maps на iOS или Android.

Итак, зайдите на сайт maps.google.com, введите свой домашний адрес в строку поиска в правом верхнем углу, нажмите "Ввод", затем нажмите на появившуюся фотографию своего дома и обязательно перейдите в режим Street View ("Просмотр улиц"). Нажмите на "Сообщить о проблеме" в правом нижнем углу — текст очень мелкий, но он есть.

Теперь выберите, что Google должен размыть. С помощью мыши настройте изображение так, чтобы ваш дом и все, что вы хотите размыть, находились в пределах красно-черной рамки. Используйте курсор для перемещения и кнопки "плюс" и "минус" для увеличения и уменьшения масштаба соответственно.

Фото: Скриншот

Закончив настройку изображения, выберите то, что вы хотите размыть под ним:

лицо;

мой дом;

мой автомобиль/номерной знак;

другой объект.

Сервис запросит более подробную информацию о том, что именно вы хотите размыть, если изображение занято несколькими автомобилями, людьми и другими объектами.

Введите свой адрес электронной почты (это обязательно), проверьте код (если необходимо) и нажмите "Отправить".

Позже вы получите электронное письмо от Google, в котором компания сообщит о рассмотрении вашего запроса и уведомит о том, что свяжется с вами, как только запрос будет отклонен или одобрен.Google не предоставляет никакой информации о том, сколько времени займет обработка вашего запроса, поэтому просто следите за дальнейшими электронными письмами.

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