Россияне применяют антидронные группы во время пехотных штурмов: как их уничтожают ВСУ
Российские оккупанты эффективно использовали портативное средство РЭБ против украинского дрона, но это не помогло им уберечь от уничтожения двух военных и самого устройства.
Во время проведения пехотных штурмов российские оккупанты начали применять антидронные группы с мобильными средствами радиоэлектронной борьбы, однако их все же удается уничтожить теми же беспилотниками. Видео с таким случаем обнародовала рота ударных беспилотных летательных аппаратов 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины в собственном Telegram-канале.
На видео показано, как операторы дронов бригады заметили штурмовую группу россиян и уничтожили одного из них. После первого поражения дрон, который снимал события, был "заглушен" мобильной вражеской группой РЭБ, которая была неподалеку. Дрон потерял канал управления, но продолжал снимать и передавать видео.
Украинские бойцы обнаружили мобильную антидронную группу россиян, которая заглушила беспилотник и пыталась бесполезно его сбить стрелковым оружием. Группа состояла из одного оккупанта с мобильным средством РЭБ в рюкзаке за спиной и трех военных с оружием, которые сбивают БПЛА.
Авторы публикации рассказывают, что обычно подобные группы передвигаются на "китайских машинах для гольфа" и оперативно подавляют украинские беспилотники на участке фронта при необходимости. Но ранее пилоты дронов роты ударных БПЛА 47 ОМБр сожгли им эту машину, поэтому данная группа передвигалась пешком.
В результате атаки этой мобильной группы украинским FPV-дроном, которую можно видеть на видео, трое россиян сбежали, но был уничтожен антидронщик вместе со средством РЭБ. Всего в отрезке этой операции, который попал на видео, было уничтожено двое россиян и средство РЭБ, угрожавшее украинским дронам на участке.
Напоминаем, в прошлом году стало известно об использовании российскими агрессорами новых портативных средств РЭБ "Гарпия", которые носятся в рюкзаке на спине. Впрочем, военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" нашел в ней критический недостаток. Он говорит, что это вовсе не новая российская разработка, а китайский комплекс, который приобрести в интернете. Антенны таких устройств очень быстро ломаются.
В 2024 году замечено активное использование россиянами на фронте гольфкаров для перемещения на фронте. Оккупанты используют недостаток в ВСУ снарядов и передвигаются в легких транспортных средствах вместо бронированных машин.