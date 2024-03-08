Производитель Schiebel показал беспилотный вертолет CAMCOPTER S-100: на что он способен (видео)

Австрийская компания улучшила модель своего мощного автономного вертолета CAMCOPTER S-100. Вертолет вынослив к погодным условиям, садится и стартует с кораблей.

Во время военно-морской оборонной выставки DIMDEX 2024, которая состоялась на этой неделе в Дохе (Катар), австрийская компания Schiebel представила свою усовершенствованную беспилотную авиационную систему CAMCOPTER S-100. Об этом сообщает сайт Army Recognition.

Компания подчеркивает универсальность своего автономного мини-вертолета как для сухопутных, так и для морских операций. CAMCOPTER S-100, продукт многолетних инноваций и полевых испытаний, зарекомендовал себя как важный участник в современных военных и гражданских операциях и продемонстрировал исключительную эффективность и надежность.

Австрийская Schiebel Group, основанная в 1951 году, известна как ведущая компания в оборонной и аэрокосмической промышленности, которая специализируется на разработке, производстве и обслуживании CAMCOPTER S-100 и других передовых технологий. Компания постоянно совершенствует CAMCOPTER S-100, чтобы он лучше соответствовал потребностям заказчиков.

БПЛА CAMCOPTER S-100 на выставке DIMDEX 2024 Фото: Скриншот

CAMCOPTER S-100 известен своей способностью работать в различных условиях, от открытого моря до пересеченной местности. Его конструкция позволяет выполнять широкий спектр задач, включая наблюдение, разведку, захват целей и ретрансляцию связи, с обеспечением военных оперативной разведывательной информацией в реальном времени.

Беспилотный вертолет может взлетать и садиться на небольшие корабли в бурном море. Его высокая выносливость и грузоподъемность позволяют выполнять расширенные миссии наблюдения, поисково-спасательные операции и мониторинг окружающей среды.

На суше CAMCOPTER S-100 поддерживает наземные силы наблюдением и разведкой, предоставляя войскам тактическое преимущество в асимметричной войне. Его способность передавать операторам качественное видео в режиме реального времени делает его незаменимым инструментом для определения оперативной ситуации.

Беспилотная авиационная система CAMCOPTER S-100 разработана для полностью автономного полета, что позволяет ей выполнять автономные взлеты, ориентироваться в сложных средах и приземляться без вмешательства человека. Такая автономность является критическим фактором выполнения самых разнообразных миссий.

Беспилотный вертолет CAMCOPTER S-100 беспилотный вертолет CAMCOPTER S-100 Фото: Скриншот

Особенностью C-100 является дальность полета и выносливость. Он способен преодолевать расстояния до 200 км и может оставаться в воздухе до 6 часов, в зависимости от полезной нагрузки и условий эксплуатации. Большой радиус действия и выносливость облегчают длительное наблюдение, разведку и миссии по обнаружению целей и обеспечивают непрерывный сбор разведданных в реальном времени на огромных территориях.

Характеристики CAMCOPTER S-100

Максимальная скорость — 185 км/ч;

Крейсерская скорость — 102 км/ч;

Выносливость — более 6 часов с полезной нагрузкой 34 кг, более 10 часов с дополнительным внешним топливным баком;

Рабочий потолок — 5,5 км;

Нагрузка — от +3,5G до -1G;

Рабочая температура — от -40°C до +55°C;

Взлет и посадка — 46 км/ч;

Диаметр основного винта — 3400 мм;

Взлетный вес — 200 кг;

Вес пустого — 114 кг;

Полезная нагрузка — 50 кг;

Топливо (внутренние баки) — 57 л AVGAS 100LL, JP-5 (NATO F-44), Jet A-1 (NATO F-35);

Мощность полезной нагрузки — до 1000 Вт;

Радиус действия — 200 км.

Универсальность полезной нагрузки является еще одним важным аспектом CAMCOPTER S-100. Он может перевозить до 50 кг груза, включая сочетание электрооптических и инфракрасных камер, лазерных указателей, радаров с синтетической апертурой и электронных датчиков разведки. Эта способность позволяет C-100 адаптироваться к различным требованиям миссии.

БПЛА C-100 Способен летать при неблагоприятных погодных условиях, которые могли бы остановить работу других систем. Эта способность, в сочетании со способностью взлетать и садиться на небольшие корабли в бурном море, является особенно полезной для военно-морских операций.

CAMCOPTER S-100 в полете Фото: Скриншот

Конструкция CAMCOPTER S-100 сосредоточена на безопасности и надежности. Его максимальный взлетный вес составляет около 200 кг, рабочая высота — более 5500 метров.

CAMCOPTER S-100 позиционируется как высокоадаптивный и эффективный инструмент для широкого спектра применений. Его критические возможности в широком спектре операционных сценариев делает его ценным достоянием для современной войны.

Напомним, в прошлом году вертолет CAMCOPTER S-100 получил лазер. Устройство служит для сканирования местности, является очень компактным, управлять его работой можно дистанционно.

Люди запускают вертолеты даже на Марсе. Первый и пока последний марсианский БПЛА Ingenuity больше не сможет летать из-за поломанных лопастей. Марсианский вертолет выполнил 72 полета в разреженной атмосфере планеты.