Канада объявила о присоединении к "коалиции дронов" для ВСУ

В канадском правительстве пообещали продолжать искать пути для увеличения возможностей Украины в области дронов.

В Канаде объявили о присоединении к коалиции контактной группы по вопросам обороны Украины в области беспилотных летательных аппаратов, которую совместно возглавляют Латвия и Великобритания. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.

По информации в пресс-службе, как член этой коалиции возможностей, Канада будет продолжать искать пути для увеличения возможностей Украины в области дронов.

Кроме того, в официальном заявлении отмечается, что на сегодня Канада сделала существенный вклад в развитие украинских возможностей беспилотников, передав Украине более 100 изготовленных в Канаде специализированных камер для дронов L3 Wescam.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом месяце в Онтарио министр обороны Канады Билл Блэр объявил о предоставлении дополнительного пожертвования для Киева в виде более 800 дронов от Teledyne FLIR.

Также Блэр принял участие в видеоконференции по поддержке Украины, организованной министром иностранных и европейских дел Франции Стефаном Сежурне и министром французских Вооруженных сил Себастьеном Лекорню.

Напомним, еще 11 января Латвия взяла на себя роль лидера в "коалиции дронов" для того, чтобы предоставить Украине военную помощь для борьбы с российскими оккупантами.

Позже министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна достигла прогресса в формировании коалиции, в которую входят почти 20 стран, с целью поставки украинским военным "тысячи" новых БПЛА.