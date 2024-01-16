Тысячи БПЛА для Украины: к "коалиции дронов" Латвии присоединились почти 20 стран, — Минобороны

Целью проекта является передача украинским военным как можно большего количества беспилотников, которые стали важной составляющей боевых операций, подчеркнул латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна достигла прогресса в формировании коалиции, в которую входит почти 20 стран, с целью поставки украинским военным "тысячи" новых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено в Украину", — подчеркнул Спрудс.

Министр обороны отметил, что это вооружение будет полезным для украинских военных в войне против Российской Федерации, где беспилотники стали важной составляющей боевых операций.

Как отмечают журналисты издания, соответствующее заявление Спрудса свидетельствует о масштабах инициативы по беспилотникам после представления соответствующего плана на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в декабре 2023 года.

Спрудс не предоставил подробностей проекта, однако заявил, что "сейчас мы находимся на этапе, когда приближаемся к 20 партнерам" в "коалиции дронов".

Напомним, 11 января Фокус уже сообщал, что войдет в новый пакет помощи для Украины от Латвии. По словам латвийского президента Эдгарса Ринкевичса, Рига продолжит оказывать поддержку Киеву до победы над Россией. Также был подписан дополнительный меморандум о военном сотрудничестве.

Отметим, 10 января Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Литву, где президент Гитанас Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов евро. Уже в январе Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М5777.