Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 млн евро: что в него войдет (видео)

По словам президента Литвы, в январе Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М5777.

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Совет национальной обороны Литвы одобрил пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 миллионов евро. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 января.

Науседа заявил, что Литва продолжает поддерживать украинцев в их борьбе с российской агрессией всеми средствами: военными, экономическими, политическими. В частности, на Совете национальной обороны Литвы была одобрена долгосрочная военная помощь Киеву на сумму 200 миллионов евро.

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По словам литовского лидера, в январе в Украину будут отправлены боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М5777. Политик анонсировал обучение украинских солдат и укрепление сотрудничества в оборонной промышленности, а также упомянул о том, что Литва формирует коалицию по разминированию Украины.

Науседа подчеркнул, что в июле прошлого года в Вильнюсе были приняты важные решения по сближению между НАТО и Украиной. По его мнению, членство Украины в Альянсе является лишь вопросом времени.

"Украина не одинока в этой борьбе со злом. Литва была с Украиной изначально войны и будет вместе до победы", — сказал Науседа.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил литовского коллегу за новую оборонную поддержку.

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет не просто о помощи, но также и о совместном производстве. В частности, достигнуты договоренности по производству средств борьбы с БПЛА. Соответствующие документы также заключены и по другим направлениям оборонной промышленности.

"Оружие, техника, тренировки наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию — все это придает нам силы", — отметил президент.

Напомним, 10 января Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Он сообщил, что главными темами для обсуждения будут безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, а также дальнейшая координация европейской поддержки.

Ранее, 26 декабря, Гитанас Науседа предположил, что Россия может предпринять попытку атаки на страны НАТО, если Запад прекратит поддержку Украины. Он также заявил, что поддержка Украины, вероятно, не прекратится в ближайшее время.