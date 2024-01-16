Тисячі БПЛА для України: до "коаліції дронів" Латвії приєдналися майже 20 країн, — Міноборони

Метою проєкту є передача українським військовим якомога більшої кількості безпілотників, які стали важливою складовою бойових операцій, наголосив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у формуванні коаліції, в яку входить майже 20 країн, з метою постачання українським військовим "тисячі" нових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg.

"Основна ціль — зробити все, аби якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну", — наголосив Спрудс.

Міністр оборони відзначив, що це озброєння буде корисним для українських військових у війні проти Російської Федерації, де безпілотники стали важливою складовою бойових операцій.

Як зазначають журналісти видання, відповідна заява Спрудса свідчить про масштаби ініціативи щодо безпілотників після представлення відповідного плану на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.

Спрудс не надав подробиць проєкту, однак заявив, що "зараз ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів" у "коаліції дронів".

Нагадаємо, 11 січня Фокус вже повідомляв, що увійде в новий пакет допомоги для України від Латвії. За словами латвійського президента Едгарса Рінкевичса, Рига продовжить надавати підтримку Києву до перемоги над Росією. Також було підписано додатковий меморандум про військову співпрацю.

Зазначимо, 10 січня Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Литву, де президент Ґітанас Науседа оголосив про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Уже в січні Київ отримає від Вільнюса боєприпаси, генератори та системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М5777.