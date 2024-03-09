Разработан необычный сенсорный экран: светится, работает под водой и крепится, как пластырь

На основе новой оптической технологии исследователи создали дисплей, который можно прикрепить к коже человека.

Исследовательская группа из Университета науки и технологий Пхохана (Южная Корея) заявили о создании светящегося гибкого сенсорного экрана, способного работать под водой, передает interesting engineering.

Люминесцентные частицы послесвечения (ЛЧП) — это материалы с оптическими свойствами, которые могут улавливать энергию облученных фотонов в дефектных состояниях. Они также постепенно высвобождают поглощенную энергию и отображают ее в виде света. ЛПЧ проявляют механическую люминесценцию под воздействием внешнего физического давления.

В рамках исследования команда изучила, как именно происходит захват энергии облученных фотонов в их дефектных состояниях и перезарядка при механолюминесценции. Они смогли определить два различных метода, позволяющих управлять этими явлениями. Поняв, как происходят вышеописанные процессы, ученые реализовали оба метода, используя тонкий полимерный материал под названием PVDF-HFP, и создали оптический дисплей настолько гибкий и прочный, что его можно было прикрепить к коже человека, как пластырь.

Это устройство могло эффективно отображать разную информацию — достаточно было просто слегка надавить на него пальцем, чтобы, к примеру, написать что-нибудь от руки. А под воздействием ультрафиолета (солнечных лучей, — ред.), весь написанный текст исчезал.

Сенсорный экран также продемонстрировал высокую устойчивость к влажности. При длительном погружении под воду он сохранял функциональность и выполнял все необходимые операции. Благодаря этим свойствам гаджета, исследовательская группа сделала подводную связь более доступной.

Профессор Сей Кванг Хан, возглавлявший исследование, заявил, что сенсорный дисплей нового типа может служить инструментом связи в ситуациях с ограниченными возможностями, например, в подводной среде, где весьма мало света и высока влажность. По его словам, устройство также будет использоваться для портативных фотонных биосенсоров и систем фототерапии в экстремальных условиях.

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