Не только в Украине: китайские военные поражают цели FPV-дронами на учениях (видео)

На видео можно увидеть поражение бронированной техники и объектов, а также военного в загадочной гарнитуре, который запускает дрон. Аналитик рассказал, что в армии КНР начали использовать FPV еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Военные Народно-освободительной армии Китая тренируются поражать цели FPV-дронами на учениях. Короткое видео процесса опубликовал аналитик Иисус Роман (Jesus Roman) в X (Twitter).

На видео можно увидеть последовательную нарезку отдельных сцен. На первой военный с непонятным устройством на лице запускает квадрокоптер с подсветкой. На следующих можно видеть поражение дроном бронетранспортера, танка и укрепления. Аналитик отмечает, что Народно-освободительная армия Китая пользовалась дронами камикадзе еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Оператор БПЛА FPV PLA отрабатывает поражение бронетехники (танк Type 59) и акробатический полет. Очень большое сходство с ТТП, которые наблюдаются в Украине, хотя НОАК уже использовала эти методы до февраля 2022 года", — отмечает Иисус Роман.

Китай активно создает военные беспилотники, и это не только мелкие дроны-камикадзе. В сентябре 2023 года сообщалось о создании в Китае детонационного двигателя для крупных БПЛА. Первый китайский беспилотный самолет, оснащенный таким двигателем, успешно прошел испытания. Вращающийся детонационный двигатель FB-1, который использует регулируемые взрывы для разгона, использует кольцеобразную камеру сгорания, где контролируемые взрывы создают ударные волны, вызывающие эффективное сгорание топлива.

Еще одной интересной технологией дронов, которая прошла испытания в Китае — тандемный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. БПЛА сочетает конструкцию типа "крыло" с винтами и возможностью стартовать вертикально. Дрон работает на высоте до 5,5 км и стабильно летает во время мороза или сильного ветра, хотя имеет худшую аэродинамику. В качестве источника питания БПЛА в основном использует литиевые батареи новой энергии, а его ротор обеспечивает подъемную силу во время вертикального взлета и горизонтальную тягу в режиме планера.

Кроме того, Китай разрабатывает системы для защиты от дронов-камикадзе. В прошлом году сообщалось, что китайская армия интегрировала в свой состав много средств ПВО для борьбы с беспилотниками.