В Китае создали "взрывной" двигатель для дрона: разгоняет до сверхзвуковой скорости

Двигатель достаточно экономный и его проще обслуживать, чем стандартные турбореактивные и прямоточные воздушно-реактивные двигатели, говорят инженеры.

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Первый китайский дрон, оснащенный детонационным двигателем FB-1 (использующим регулируемые взрывы для разгона), успешно прошел испытания на неизвестном аэродроме в провинции Ганьсу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вращающийся детонационный двигатель FB-1 (Rotating Detonation Engine или сокращенно RDE) был разработан совместно Научно-исследовательским институтом промышленных технологий Университета Чунцина и частной компанией TWR, базирующейся в Шэньчжэне. На изображениях, циркулирующих в китайских соцсетях, видно, что двигатель зажигался и тестировался во время руления дрона, длина которого составляет около пяти метров. Неясно, продолжал ли двигатель работать во время полета дрона.

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"Двигатель использует керосиновое топливо, имеет быстрое зажигание и может привести дрон в движение от нулевой скорости до скорости, в несколько раз превышающей скорость звука", — говорится в сообщении разработчиков.

Традиционные турбореактивные двигатели используют лопасти вентилятора для всасывания воздуха, создавая значительное сопротивление на скоростях выше 3 Маха. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель может вывести самолет за эти пределы, используя свою форму для сжатия поступающего воздуха, но не может обеспечить лучшую эффективность сгорания топлива.

Тестирование детонационного двигателя FB-1 Фото: South China Morning Post

Детонационный двигатель FB-1 может стать оптимальным решением, считают инженеры. В нем используется кольцеобразная камера сгорания, в которой контролируемые взрывы генерируют ударные волны, вызывающие полное сгорание топлива и воздуха. Взрыв гораздо более эффективен, чем турбореактивные и прямоточные воздушно-реактивные двигатели, что дает FB-1 возможность совершить революцию в сверхзвуковых полетах, потребляя при этом меньше топлива. И, в отличие от прямоточных воздушно-реактивных двигателей, для запуска которых обычно требуется скорость выше 4 Маха, "взрывной" же двигатель может запускаться с нуля, при этом их легче обслуживать.

Правда технология не лишена проблем. Внутренние стенки двигателя должны выдерживать воздействие постоянных ударных волн, что требует высоких стандартов структурной целостности и прочности материала. Но по словам инженеров компании TWR, двигатель RDE FB-1 уже достиг тяги в 1000 Ньютонов, и ожидается, что его запустят в производство в течение двух лет.

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