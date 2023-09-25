У Китаї створили "вибуховий" двигун для дрона: розганяє до надзвукової швидкості

Двигун досить економний і його простіше обслуговувати, ніж стандартні турбореактивні та прямоточні повітряно-реактивні двигуни, кажуть інженери.

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Перший китайський дрон, оснащений детонаційним двигуном FB-1 (який використовує регульовані вибухи для розгону), успішно пройшов випробування на невідомому аеродромі в провінції Ганьсу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Обертовий детонаційний двигун FB-1 (Rotating Detonation Engine або скорочено RDE) розробили спільно Науково-дослідний інститут промислових технологій Університету Чунціна і приватна компанія TWR, що базується в Шеньчжені. На зображеннях, що циркулюють у китайських соцмережах, видно, що двигун запалювали та тестували під час руління дрона, довжина якого становить близько п'яти метрів. Неясно, чи продовжував двигун працювати під час польоту дрона.

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"Двигун використовує гасове паливо, має швидке запалювання і може привести дрон у рух від нульової швидкості до швидкості, що в кілька разів перевищує швидкість звуку", — йдеться в повідомленні розробників.

Традиційні турбореактивні двигуни використовують лопаті вентилятора для всмоктування повітря, створюючи значний опір на швидкостях вище 3 Маха. Прямоточний повітряно-реактивний двигун може вивести літак за ці межі, використовуючи свою форму для стиснення повітря, що надходить, але не може забезпечити кращу ефективність згоряння палива.

Тестування детонаційного двигуна FB-1 Фото: South China Morning Post

Детонаційний двигун FB-1 може стати оптимальним рішенням, вважають інженери. У ньому використовується кільцеподібна камера згоряння, в якій контрольовані вибухи генерують ударні хвилі, що спричиняють повне згоряння палива і повітря. Вибух набагато ефективніший, ніж турбореактивні та прямоточні повітряно-реактивні двигуни, що дає FB-1 можливість здійснити революцію в надзвукових польотах, споживаючи при цьому менше палива. І, на відміну від прямоточних повітряно-реактивних двигунів, для запуску яких зазвичай потрібна швидкість вище 4 Маха, "вибуховий" же двигун може запускатися з нуля, при цьому їх легше обслуговувати.

Щоправда, технологія не позбавлена проблем. Внутрішні стінки двигуна повинні витримувати вплив постійних ударних хвиль, що вимагає високих стандартів структурної цілісності та міцності матеріалу. Але за словами інженерів компанії TWR, двигун RDE FB-1 вже досяг тяги в 1000 Ньютонів, і очікується, що його запустять у виробництво протягом двох років.

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