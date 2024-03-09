США будут следить за Китаем при помощи аэростатов: в Пентагоне перенимают опыт ВСУ

Наряду с новыми разработками, американские военные применят технологии времен Второй мировой войны, которые хорошо зарекомендовали себя на войне в Украине.

США внедрят ряд технологий для выявления и поражения вражеских формирований на большом расстоянии. Речь идет о межфункциональной системе глубокого зондирования пространства и системе высокоточного обнаружения, передает Defense one.

Военные в рамках развертывания новых систем тестируют и "древние" технологии, которые применялись в войнах 20 века. Речь идет о высотных аэростатах-шпионах. По словам высокопоставленных чиновников вторая бригада 101-й воздушно-десантной дивизии опробует новое снаряжение в Объединенном учебном центре готовности Луизианы. Бригада уже стала первым подразделением, которое широко использует программное обеспечение для ведения миссий ATAK на разных уровнях командования.

Американские военные перенимают опыт Украины. Они заявляют, что на поле боя хороши самые разные технологии от разных производителей, как ультрасовременные на основе ИИ, так и "хорошо забытые" старые вроде аэростатов.

"Мы должны предоставить нашим солдатам правильные технологии, когда это необходимо, с возможностью модернизации и адаптации к угрозе", — заявил начальник штаба армии Рэнди Джордж.

Заместитель министра армии Гейб Камарильо назвал приобретение услуг, а не оборудования, одним из способов более быстрого внедрения новых технологий. В соответствии с недавно объявленным контрактом, армия США будет приобретать подписку на спутниковые данные, но откажется от содержания и управления собственными спутниками.

Камарильо сообщил, что армия рассматривает возможность приобретения других технологий по модели "как услуга", имея в виду коммерческое программное обеспечение и радиостанции.

Параллельно военные инженеры работают над созданием систем глубокого зондирования, таких как система высокоточного обнаружения и использования, которая даст возможность устанавливать шпионское оборудование на борт самолетов, используемых для корпоративных поездок.

Ранее мы писали о том, что ВСУ применяют аэростаты Aerobavovna, чтобы бить оккупантов. Аэростаты — новая технология для Сил обороны Украины. Они могут обеспечить связь для FPV-дронов на расстоянии 100 км и находиться в небе неделями.