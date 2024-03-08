Возродили технологию Второй мировой: в США испытали дрон с импульсным двигателем (видео)

Импульсные реактивные двигатели обладают своими недостатками, но могут значительно упростить производство БПЛА-камикадзе. И военные США уже заинтересовались ими.

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Компания из США Wave Engine Corp. испытала экспериментальный дрон Scitor-D, оснащенный импульсным реактивным двигателем. Портал The War Zone считает, что такая технология может оказать большое влияние на индустрию вооружений.

В недавних испытаниях Wave Engine запускала беспилотный летательный аппарат Scitor-D, полная масса которого составляет около 45 кг, максимальная полезная нагрузка — 10 кг. БПЛА является частью серии дронов с внешними двигателями, установленными сверху, такая конструкция обеспечивает простоту транспортных средств и дешевое производство.

Во время испытательного полета дрон приводился в движение исключительно импульсным реактивным двигателем, развивающим тягу более 23 кг силы, что эквивалентно более чем 222 Ньютонам. Он разогнался на колесах по взлетной полосе, поднялся в воздух, набрал высоту и успешно приземлился, что запечатлели на камеру.

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После испытаний Wave Engine анонсировала свой первый серийный импульсный реактивный двигатель J-1, также развивающий тягу более 23 кг. Компания сообщила The War Zone, что J-1 — это более легкая и аэродинамичная версия двигателя, используемого в Scitor-D. Инженеры также заявили о создании двигателей, способных развивать тягу до 113 кг силы (более чем 1112 Ньютонам). По словам Wave Engine, этого было бы достаточно для запуска дрона, ракеты или самолета полной массой до 453,5 кг.

"Мы продолжаем расширять возможности производительности и возможностей полета. Мы много лет работали над тем, чтобы использовать силу звука и огня, и мы верим, что это изменит отрасль", — прокомментировал генеральный директор Wave Engine Дааниш Макбул.

Как объясняет New Atlas, импульсный реактивный двигатель — тип силовой установки с камерой, куда подается воздух и топливо. Они воспламеняются, создавая шар огня, выталкивающий нагретые газы под высоким давлением по трубе и наружу из выхлопной трубы, создавая тягу. Когда это происходит, давление внутри двигателя падает и создается частичный вакуум, который втягивает свежий воздух, и воспламеняется еще один всплеск топлива, чтобы повторить процесс.

В таком двигателе мало движущихся частей, в отличие от обычной турбины, что обещает недорогие реактивные характеристики. Такие применяли еще во Второй мировой войне, например, устанавливали на крылатые ракеты ФАУ-1 (Vergeltungswaffe-1 или V-1), атаковавшие Лондон, столицу Великобритании. Технология снова становится актуальной из-за применения одноразовых типов БПЛА, таких как иранские камикадзе "Шахед" или украинские AQ-400 Scythe ("Коса").

Как считает The War Zone, поскольку дешевизна и быстрота производства являются ключевыми условиями для создания ударных дронов-камикадзе, импульсные реактивные двигатели могут применять при условии, что они смогут предложить эффективность на уровне газотурбинных двигателей или лучше. Одним из традиционных недостатков импульсных реактивных самолетов является их высокий уровень шума, хотя для одноразового БПЛА это может не быть такой уж большой проблемой.

В комментарии The War Zone компания Wave Engines сообщила, что вооруженные силы США и нескольких других стран уже проявляют интерес к ее технологии. Более того, некоторые разработки уже "являются ключевым компонентом активной программы Министерства обороны США". Неясно, сможем ли мы увидеть новое поколение импульсных реактивных двигателей в дронах и ракетах, но, у них хорошие перспективы, учитывая, что Пентагон рассматривают возможность закупки большого количества дешевого оружия с дистанционным управлением.

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