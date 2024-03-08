Відродили технологію Другої світової: у США випробували дрон з імпульсним двигуном (відео)

Імпульсні реактивні двигуни мають свої недоліки, але можуть значно спростити виробництво БПЛА-камікадзе. І військові США вже зацікавилися ними.

Related video

Компанія зі США Wave Engine Corp. випробувала експериментальний дрон Scitor-D, оснащений імпульсним реактивним двигуном. Портал The War Zone вважає, що така технологія може мати великий вплив на індустрію озброєнь.

У недавніх випробуваннях Wave Engine запускала безпілотний літальний апарат Scitor-D, повна маса якого становить близько 45 кг, максимальне корисне навантаження — 10 кг. БПЛА є частиною серії дронів із зовнішніми двигунами, встановленими зверху, така конструкція забезпечує простоту транспортних засобів і дешеве виробництво.

Під час випробувального польоту дрон приводився в рух винятково імпульсним реактивним двигуном, що розвиває тягу понад 23 кг сили, що еквівалентно більш ніж 222 Ньютонам. Він розігнався на колесах злітною смугою, піднявся в повітря, набрав висоту й успішно приземлився, що зафіксували на камеру.

Важливо

Створено найшвидший дрон у світі: на що здатен реактивний мультикоптер Huntress II

Після випробувань Wave Engine анонсувала свій перший серійний імпульсний реактивний двигун J-1, який також розвиває тягу понад 23 кг. Компанія повідомила The War Zone, що J-1 — це легша й аеродинамічна версія двигуна, використовуваного в Scitor-D. Інженери також заявили про створення двигунів, здатних розвивати тягу до 113 кг сили (більш ніж 1112 Ньютонів). За словами Wave Engine, цього було б достатньо для запуску дрона, ракети або літака повною масою до 453,5 кг.

"Ми продовжуємо розширювати можливості продуктивності та можливостей польоту. Ми багато років працювали над тим, щоб використовувати силу звуку і вогню, і ми віримо, що це змінить галузь", — прокоментував генеральний директор Wave Engine Дааніш Макбул.

Як пояснює New Atlas, імпульсний реактивний двигун — тип силової установки з камерою, куди подається повітря і паливо. Вони спалахують, створюючи кулю вогню, що виштовхує нагріті гази під високим тиском по трубі і назовні з вихлопної труби, створюючи тягу. Коли це відбувається, тиск усередині двигуна падає і створюється частковий вакуум, який втягує свіже повітря, і запалюється ще один сплеск палива, щоб повторити процес.

У такому двигуні мало рухомих частин, на відміну від звичайної турбіни, що обіцяє недорогі реактивні характеристики. Такі застосовували ще у Другій світовій війні, наприклад, встановлювали на крилаті ракети ФАУ-1 (Vergeltungswaffe-1 або V-1), що атакували Лондон, столицю Великої Британії. Технологія знову стає актуальною через застосування одноразових типів БПЛА, таких як іранські камікадзе "Шахед" або українські AQ-400 Scythe ("Коса").

Як вважає The War Zone, оскільки дешевизна і швидкість виробництва є ключовими умовами для створення ударних дронів-камікадзе, імпульсні реактивні двигуни можуть застосовувати за умови, що вони зможуть запропонувати ефективність на рівні газотурбінних двигунів або краще. Одним із традиційних недоліків імпульсних реактивних літаків є їхній високий рівень шуму, хоча для одноразового БПЛА це може не бути такою вже великою проблемою.

У коментарі The War Zone компанія Wave Engines повідомила, що збройні сили США та кількох інших країн уже виявляють інтерес до її технології. Ба більше, деякі розробки вже "є ключовим компонентом активної програми Міністерства оборони США". Неясно, чи зможемо ми побачити нове покоління імпульсних реактивних двигунів у дронах і ракетах, але, у них хороші перспективи, з огляду на те, що Пентагон розглядає можливість закупівлі великої кількості дешевої зброї з дистанційним управлінням.

Раніше в березні писали, що найбільший у світі ударний FPV-дрон пройшов випробування. Літальний апарат Mantis від компанії PR-DC із Сербії озброєний 120-мм боєприпасом, який вибухає разом із ціллю під час зіткнення.