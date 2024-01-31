Створено найшвидший дрон у світі: на що здатен реактивний мультикоптер Huntress II

БПЛА побудований навколо турборективного двигуна, що дає йому можливість розвивати швидкість до 483 км/год.

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Компанія WaveAerospace (США) днями презентувала новий дрон моделі Huntress II. Розробники назвали його найшвидшим у світі і неспроста, адже безпілотник оснащений реактивною турбіною, передає NewAtlas.

По суті, реактивна турбіна — основа пристрою, а всі інші елементи лише доповнюють її. Компанія заявляє, що дрон здатний зависати в повітрі, приземлятися на будь-яку поверхню, при чому спочатку його підніматимуть звичайні мотори, а турбіна вмикатиметься пізніше.

Інженери розкрили деякі характеристики безпілотника, але відео з його випробувань ділитися не стали. Мультикоптер Huntress II, якщо вимірювати його габарити, орієнтуючись на довжину стійок, становлять 4 м. Вага разом із паливом — 50 кг, злітна вага — 165 кг. Є спеціальні контейнери для корисного навантаження. БПЛА запускається протягом 1,5 хвилин із землі, а ще його можна скинути з борту літака на висоті 6 км.

Тривалість польоту 2 години, передбачена можливість дистанційного керування на відстані максимум 30 км. Експлуатація реактивного дрона Huntress II обійдеться недорого: один його політ коштує на 95% менше, ніж політ вертольота.

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Завдяки тому, що турбореактивний двигун може на певний час припиняти роботу в польоті, дрон здатен маневрувати. Якщо ж турбіна працює безупинно, то безпілотник розвине швидкість 483 км/год. І це не межа, запевняють інженери, оскільки вони мають намір збільшити швидкість польоту майбутніх моделей. Плюс Huntress II ще й у тому, що він не боїться складних погодних умов: за швидкості вітру 117 км/год і в температурному діапазоні від -34°C до 54°C він виконає поставлене перед ним завдання.

Раніше ми писали, що в Дубаї пройдуть перші у світі перегони в реактивних костюмах. Пілотам доведеться летіти над водою, тому їх вдягнуть у спеціальні гідрокостюми на випадок, якщо реактивні ранці вийдуть з ладу.