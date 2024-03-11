Новый удар США: ведущий производитель микросхем памяти Китая рискует попасть под санкции

Китайский производитель чипов памяти и конкурент американской Micron, CXMT, будет лишен доступа к западным разработкам.

США рассматривают возможность внесения компании ChangXin Memory Technologies Inc. в черный список, чтобы сдержать развитие чипов в Китае, передает Вloomberg.

Технический прогресс Huawei встревожил чиновников администрации президента США Джо Байдена, пишет издание, ссылаясь на источники, пожелавшие сохранить анонимность. В этой связи Белый дом решил ужесточить санкции против технологического сектора КНР. И теперь под них рискуют попасть несколько компаний, в том числе и ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT) — ведущий производитель микросхем памяти в Китае и конкурент американской Micron.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США рассматривает возможность добавления ChangXin в свой так называемый список организаций, который ограничивает доступ компаний к американским технологиям, сообщили анонимные источники. По их словам, Бюро также рассматривает возможность ограничения деятельности пяти других китайских фирм. Источники таже подчеркнули, что список не является окончательным.

CXMT производит процессоры памяти DRAM, которые применяются во многих типах современных устройств, в том числе используются в серверах, центрах обработки данных, транспортных средствах. Китайский производитель является мощным конкурентом Micron (США), Samsung и SK Hynix (Южная Корея). Издание напоминает, что компания Microsoft лоббировала введение ограничений против CXMT и вот, наконец, это сделать удалось.

В Бюро промышленности и безопасности Минторга США отказались давать комментарии, а CXMT выпустила официальное заявление, в котором акцентирует на том, что не создает чипы для военных, а работает исключительно в гражданском потребительском секторе.

Ранее мы сообщали о том, что производители чипов из ЕС не поддержат новые ограничения против китайских компаний. Группа SEMI Europe, куда входят европейские производители процессоров, считают, что им следует позволить не только торговать с Китаем, но и инвестировать в совместные проекты.