Азербайджан вооружается израильским аэростатом ПВО Sky Dew: какие цели он находит (видео)

Израильский аэростат Sky Dew с комплексом средств наблюдения способен отслеживать баллистические ракеты и другие воздушные цели. Высота дает ему преимущество над наземными радарами ПВО.

Азербайджан заключил соглашение о приобретении аэростата воздушного наблюдения Sky Dew. Об этом сообщает азербайджанский сайт Aze.Media.

Основная миссия Sky Dew заключается в обнаружении крылатых ракет, дронов и других воздушных угроз, летящих на низких высотах, и обеспечении раннего предупреждения. Для этого аэростат оснащен радаром AESA (активная электронная сканирующая матрица), способным обнаруживать цели на большом расстоянии.

Аэростат может вести непрерывное наблюдение в течение нескольких дней и способен сопровождать до 500 целей с дальностью обнаружения более 250 км. Он также способен избежать помех от земли, что делает аэростат особенно полезным для обнаружения угроз, летящих на низких высотах. Верхний предел наблюдения аэростата значительно превышает возможности наземных радаров, также Sky Dew имеет гораздо большее расстояние визуального наблюдения.

Как рассказывает сайт Army Recognition, система аэрофотообнаружения Sky Dew разработана совместно Министерством обороны Израиля, Управлением оборонных исследований и разработок и Агентством противоракетной обороны США (MDA). Аэростат наблюдения изготовлен американской компанией TCOM и оснащен радиолокационными системами, разработанными подразделением ELTA компании Israel Aerospace Industries (IAI). Это расширенные возможности воздушного обнаружения имеют целью дополнить имеющиеся системы защиты.

Развертывание ВВС Израиля системы Sky Dew для мониторинга ливанской границы с марта 2022 года, демонстрирует эффективность этой системы в укреплении воздушной безопасности. Это приобретение является частью постоянных усилий Азербайджана по повышению обороноспособности, включая предварительные соглашения с Израилем о приобретении ракетной системы Barak и двух спутников.

Sky Dew выполняет несколько стратегических задач для Азербайджана. Во-первых, система обеспечивает возможность раннего обнаружения воздушных угроз на большом расстоянии, что имеет решающее значение для предвидения и нейтрализации атак до того, как они достигнут цели. Эта способность особенно важна, учитывая все большее использование беспилотников в современных конфликтах, в том числе вооруженных беспилотников или тех, которые используются для наблюдения. Интеграция Sky Dew в систему противовоздушной обороны Азербайджана расширит радиолокационное покрытие и улучшит оперативную картину наблюдения.

По данным сайта "Милитарный", военные Израиля запустили один из крупнейших в мире аэростат раннего предупреждения Sky Dew осенью 2021 года. Аэростат стал частью системы наблюдения HAAS (High Availability Aerostat System). Она обнаруживает угрозы на более дальних расстояниях, по сравнению с другими израильскими аэростатами. HAAS делится данными с другими израильскими системами ПВО "Железный купол" и "Праща Давида".

Украина тоже не остается в стороне от использования разведывательных аэростатов. Напоминаем, украинская компания Aerobavovna производит аэростаты для украинских военных, которые можно использовать для наблюдения и усиления сигналов связи или управления дронами. Относительно небольшие аэростаты на 12 кубических метров поднимают полезную нагрузку весом 4 кг на высоту до 500 м и могут долго находиться в воздухе.