Новый гиперзвуковой дрон Китая превзошел истребитель США F-22 по важным показателям

Предположительно, речь идет о БПЛА MD-22, который может доставить 600 кг полезной нагрузки на скорости до 7 Маха на расстояние 8000 км, что эквивалентно расстоянию между Китаем и континентальной частью США.

Новое поколение китайских беспилотных гиперзвуковых самолетов может бросить вызов самым совершенным истребителям ВВС США. Сообщается, что, предположительно, дрон MD-22 имеет лучшие аэродинамические характеристики, чем F-22 Raptor, передает SCMP.

Отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению является важнейшим параметром для измерения аэродинамической эффективности. Более высокое значение указывает на большее сопротивление самолета силе тяжести и позволяет ему преодолеть большее расстояние. F-22 — единственный истребитель-невидимка в вооруженных силах США, способный совершить продолжительный полет на сверхзвуковых скоростях.

Уильям Ольшлагер, старший инженер Федерального авиационного управления (FAA), заявил, что F-22 может достичь максимального аэродинамического качества 8,4, согласно презентации, которую он провел в Технологическом институте Вирджинии, ведущем военно-инженерном университете в США. Однако чем быстрее самолет, тем большее сопротивление он испытывает. При скорости 1,5 Маха аэродинамическое качество F-22 падает примерно до 4.

Китайский дрон MD-22

Китайский гиперзвуковой дрон MD-2 поддерживает аэродинамическое качество выше 4 даже при крейсерской скорости, в 6 раз превышающей скорость звука, что указывает на превосходную аэродинамическую эффективность по сравнению с F-22. Такие характеристики позволяют беспилотнику маневрировать даже в разреженной атмосфере на больших высотах, что представляет собой проблему для систем противоракетной обороны, которые полагаются на прогнозирование траекторий полета.

Ранее аэродинамические параметры гиперзвуковых аппаратов Китая основывались на теоретических моделях. Но на этот раз данные получены в результате испытаний в аэродинамической трубе с "реальными инженерными ограничениями", по словам команды ученых под руководством Чжан Ченаня, исследователя из Ключевой государственной лаборатории высокотемпературной газовой динамики при Институте механики Китайской академии наук. Чжан и его коллеги не раскрыли модель дрона, но он очень похож на широкозонный гиперзвуковой летательный аппарат MD-22, который был впервые презентован в 2019 году.

Истребитель ВВС США F-22 Фото: Википедия

MD-22 был разработан Гуандунским научно-исследовательским институтом аэрокосмической науки и промышленности, входящим в состав Института механики. Он представляет собой многоразовую платформу для испытаний гиперзвуковых технологий для применения в ближнем космосе, обеспечивающую сверхдальнюю дальность действия и высокую маневренность.

Этот беспилотный летательный аппарат может доставить полезную нагрузку массой 600 кг на скорости до 7 Маха на расстояние 8000 км, что эквивалентно расстоянию между Китаем и континентальной частью Соединенных Штатов. При весе всего 4 т МД-22 может приводиться в движение воздушно-реактивным двигателем для взлета с взлетно-посадочных полос аэропорта или вертикально запускаться с ракетной площадки. Он выдерживает до шестикратной гравитационной перегрузки при выполнении поворота на высоких скоростях.

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Новая модель, описанная командой Чжана, имеет длину более 12 м и размах крыльев почти 6 м, что несколько больше, чем у MD-22. Однако его аэродинамическая компоновка, включая три мотогондолы, выступающие из хвостовой части, осталась практически неизменной.

Аэродинамическая схема гиперзвуковых аппаратов семейства MD-22 существенно отличается от конструкции SR-72 компании Lockheed Martin, Valkyrie компании Boeing и британского Skylon, отличаясь более простым и изящным внешним видом. Китайские ученые и инженеры преодолели проблемы, связанные с аэродинамическим качеством, устойчивостью, тепловой защитой и интеграцией полезной нагрузки, добившись "инженерной практичности" в этой технологии, говорится в статье Чжана. В будущем разработчики сосредоточатся на сокращении затрат, повышении надежности и улучшении характеристик радиолокационной скрытности, "чтобы добиться поэтапного перехода от функциональности к удобству использования", пишут они.

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