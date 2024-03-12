Россияне создали защиту военной техники от тепловизоров: какие у нее минусы (фото)

Войска РФ уже испытали на фронте тепломаскировочное покрытие для военной техники. Впрочем, у него есть некоторые недостатки.

В России создали покрытие "Теплосфера" на основе полиуретана, которое затрудняет обнаружение крупной военными тепловизорами. Об этом рассказывает российское издание "Известия".

Покрытие "Теплосфера" препятствует обнаружению военной техники по тепловому излучению, с БПЛА или других средств, оснащенных тепловизорами. Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ им. Баумана, разработчик покрытия, рассказал, что оно уже было испытано на войне в Украине и доказало свою эффективность

Основа покрытия — полиуретан и полые микросферы из стекла. Смесь является наполненной двухкомпонентной полиуретановой мастикой с контролируемым отверждением при температурах от -20°C до +40°C.

Полиуретан хорошо деформируется, имеет высокую устойчивость к температурным условиям и физическому повреждению и хорошее сцепление с различными материалами. Мастика из него способна разжижаться под механическим воздействием и наоборот, увеличивает вязкость в покое. Она легко наносится вручную на поверхности, а после незначительного использования растворителя ее можно наносить с помощью распыления. Применять термическую маскировку можно на любой технике и автомобилях. Также покрытие с неплохим отражением тепла может быть использовано в качестве теплоизоляционного материала.

Минус такой термомаскировки — покрытие неплохо горит В него нужно добавлять негорючий наполнитель, чтобы оно не вспыхнуло. Покрытие разлагается от воды и солнца, поэтому его нужно время от времени восстанавливать.

Полиуретан это основной компонент теплоизоляционной монтажной пены. Его сочетание с пустыми стеклянными микросферами улучшает теплоизоляционные свойства.

Монтажная пена имеет свой недостаток, ее расширение трудно контролировать (затвердевшую пену потом подрезают), а для размещения используются легковоспламеняющиеся вещества, такие как пропан. Но самой большой проблемой покрытия является перегрев техники во время движения. Впрочем, материал можно наносить на ткань или формировать из него съемные плиты.

Несмотря на испытания покрытия на практике российские ученые все еще работают над его совершенствованием. Кроме риска вспышки важна также цена покрытия: слишком дорогой материал трудно изготавливать в необходимом количестве и применять массово. Разработка термомаскировочных смесей в России идет давно и новый материал не является первым, однако все они имеют те или иные проблемы и пока не применяются массово. Российские специалисты, опрошенные изданием, неоднозначно относятся к покрытию и утверждают, что его эффективность и безопасность нужно оценивать в дальнейших испытаниях.

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатывают теплоотражающее пончо для защиты бойцов ВСУ от тепловизоров российских оккупантов. Это в апреле прошлого года сообщалось, что его уже испытали в боевых условиях и при дневном свете в городе на расстоянии до 50 метров. Тест показал положительный результат, а авторы получили патент на технологию.

В феврале 2024 года пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что Минобороны создает пончо для защиты военных от тепловизоров. Его разработкой занимается Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения, пять образцов уже проходят тестирование.