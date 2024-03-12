В Украине стартует массовое производство наземных дронов, которые скоро отправят ВСУ, — Федоров (фото)

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, испытания проходили платформы "камикадзе" и "турели". Они уничтожают технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых защитников и подвозят боеприпасы.

В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Кластер для развития военных технологий Brave1 испытал на полигоне уже более 50 таких комплексов. Об этом сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорива, соответствующие испытания проходили платформы "камикадзе" и "турели". Они уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы.

Через несколько месяцев наземные дроны отправят на поле боя

Министр цифровой трансформации отметил, что "роботы" успешно показали себя на полигоне и уже через несколько месяцев они будут на поле боя.

"Продолжаем развивать инновации, чтобы Силы обороны могли их закупать", — добавляет Федоров.

В Украине стартует массовое производство "роботов" В Украине стартует массовое производство "роботов"

Для чего создали наземные дроны

Как уточняет Федоров, основная цель таких наземных роботов — минимизировать участие человека на поле боя. Это, по его словам, поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов.

"Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже являются дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага", — уверяет он.

Кроме того, по его сливам, сейчас кластер Brave1 делает все для масштабирования производства "роботов", а государство начинает их массово закупать.

"Тот путь, который мы прошли с БПЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача — производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", — отмечает министр.

Федоров отметил, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Также, по его словам, часть из этих "роботов" уже работает на фронте, например, турель "ШаБля".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, что в первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов.

Кроме того, во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Он также отметил, что военным нужна лучшая, но простая инфраструктура управления дронами, чтобы быстро их использовать.