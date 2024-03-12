Наземный боевой беспилотник "Барыс": разработка казахстанских военных (фото)

Финансирование армии Казахстана ограничено, однако она пытается интегрировать в свой состав боевые роботизированные автономные системы.

Казахстанские военные разработали беспилотный наземный боевой дрон "Барыс", оснащенный пулеметом. Об этом сообщает сайт Army Recognition.

Проект направлен на модернизацию возможностей казахстанской армии, учитывая очень ограниченное финансирование вооруженных сил в условиях давления соседних государств (прежде всего, России и Китая).

Боевая машина "Барыс" весом примерно 10 килограммов оснащена 7,62-мм пулеметом ПКТ, управляемым дистанционно и способным вращаться на 360 градусов, что обеспечивает неплохую гибкость и огневую мощь в компактной конструкции. С максимальной скоростью 10-15 км/ч эта роботизированная боевая машина предназначена для работы в различных местностях, чем повышает тактические возможности казахских военных.

Наземный боевой беспилотник "Барис" Фото: Army Recognition

Разработка "Барыса" является свидетельством приверженности казахстанской армии к внедрению современных военных технологий и понимания важности беспилотных систем в будущих боевых сценариях. Эта инициатива не только повышает оперативную эффективность казахских военных, но и позиционирует Казахстан как нового игрока в сфере военной робототехники.

Поскольку страны мира продолжают инвестировать в беспилотные и автономные системы обороны, внедрение "Барыса" казахстанскими призывниками подчеркивает ключевую роль, которую эти технологии играют в модернизации военного потенциала. Успешная разработка такого оборудования призывниками говорит потенциал для инноваций и технологического прогресса в рядах вооруженных сил Казахстана.

Попытка казахстанских военных разработать беспилотное наземное транспортное средство также свидетельствует о намерении интеграции большего количества роботизированных систем в свою оборонную структуру с целью создания технологически передовых, универсальных и устойчивых военных сил, готовых противостоять вызовам современного боя.

Напомним, Силы обороны Украины уже используют наземные беспилотники "Ярость", Ratel, "Рысь" и внедряют другие модели. Во время форума "Украина. Год 2024" министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина начинает активно применять наземные беспилотные системы.