Наземный робот Milrem Robotics THeMIS будет стрелять боевыми дронами: что известно

Платформа оснащена 17-ю дронами-камикадзе, вес боеголовок каждого достигает 700 г.

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На выставке UMEX 024 компания Milrem Robotics представила последнюю версию своего беспилотного наземного транспортного средства THeMIS, вооруженного барражирующими боеприпасами EDGE Hunter SP, передает EDR magazine.

Ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем Milrem впервые представил на выставке беспилотных систем в Абу-Даби роботизированную платформу THeMIS, вооруженную пусковой установкой.

Робот оснащен двумя контейнерами, в каждом из которых размещается по 7 барражирующих боеприпасов. Ударные дроны модели Hunter SP были разработаны компанией Halcon. Один такой беспилотник массу при запуске 4,5 кг, при этом масса полезной нагрузки составляет 700 г. Запуск БПЛА осуществляется из трубы со сложенными назад крыльями и сложенным вперед V-образным хвостовым оперением. Оснащенный электродвигателем, расположенным сзади, Hunter SP может летать на высоте около 500 м над землей. Дальность передачи данных составляет 5 км. После точного определения цели благодаря оптронному комплексу, установленному спереди, дрон Hunter SP пикирует на нее, взрывая боеголовку. Он может развивать крейсерскую скорость около 90 км/ч, а его батарея обеспечивает автономность на протяжение 25 мин.

Что касается самого робота THeMIS, то он имеет следующие габариты: длина 2,4 м, ширина 2 м и высота 1,18 м. Аккумуляторы обеспечивают ему автономность до 15 ч, его максимальная скорость — 20 км/ч. Если того требует тактическая ситуация, робот сможет переключиться с электродвигателей, работающих только от аккумуляторов, на бензиновый мотор. Если же он передвигается исключительно благодаря электродвигателю, то его автономность составляет 1,5 ч.

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Во время выставки UMEX 2024 EDGE объявила, что Milrem Robotics предоставит вооруженным силам ОАЭ 60 боевых роботизированных машин и беспилотных наземных транспортных средств. Военные купят 20 гусеничных боевых роботизированных машин и 40 платформ THeMIS. Контракт включает поставку гусеничных RCV с 30-мм пушками MK44, платформ THeMIS, оснащенных 30-мм дистанционными боевыми модулями M230LF и системами непрямой наводки, а также THeMIS, оснащенные блоками наблюдения с радиолокационными и видеосистемами, датчиками обнаружения выстрела.

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