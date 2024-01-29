Украинская армия перешла к активному использованию наземных дронов, — BILD (фото)

По словам аналитика Юлиана Репке, украинцы используют сухопутные беспилотники для преодоления минных полей, минирования собственных рубежей, а также для поражения вражеских целей.

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Силы обороны Украины перешли к активному использованию наземных беспилотных аппаратов. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке 29 января.

Аналитик указа на то, что украинцы все чаще используют сухопутные дроны для выполнения различных боевых задач.

Так, беспилотные противоминные тралы на дистанционном управлении прорубают бреши в российских минных полях. Некоторые дроны тянут за собой шланг, который провоцирует срабатывание минных взрывателей.

Наземные дроны Фото: Скриншот

Как отмечают военные 3-й отдельной штурмовой бригады, наземные роботизированные комплексы позволяют разминировать минное поле в 100 метрах от российских позиций без лишних рисков для саперов и штурмовиков.

Испытания НРК

По словам Репке, при помощи наземных беспилотников украинские военные также могут минировать собственные рубежи.

Наземный дрон, тянущий за собой связку противотанковых мин Фото: Скриншот

Репке также отметил, что недавно украинцы испытали под Бахмутом небольшой боевой наземный беспилотник "Броненосец". Он являет собой американский пулемет M2, установленный на колесную платформу с дистанционным управлением

Наземный дрон ВСУ Фото: Скриншот

Кроме того, аналитик упомянул об использовании украинскими силами наземных дронов-камикадзе. В качестве примера он привел случай, когда сухопутный беспилотник проехал 4 километра вглубь российских позиций близ Авдеевки с целью подрыва железнодорожного моста.

Уничтожение моста в тылу противника при помощи наземного дрона

Напомним, 29 декабря в Госпогранслужбе показали новый малоразмерный наземный беспилотный эвакуатор раненых, который получили украинские военные, выполняющие боевые задачи на Бахмутском направлении.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что украинские специалисты из сообщества "Инженерный корпус" разработали для военных наземный боевой дрон "Мангал", который объединяет в себе черты камикадзе, разведчика, минера и способность подвозить боекомплекты.