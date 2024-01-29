Українська армія перейшла до активного використання наземних дронів, — BILD (фото)

За словами аналітика Юліана Репке, українці використовують сухопутні безпілотники для подолання мінних полів, мінування власних рубежів, а також для ураження ворожих цілей.

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Сили оборони України перейшли до активного використання наземних безпілотних апаратів. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке 29 січня.

Аналітик вказав на те, що українці все частіше використовують сухопутні дрони для виконання різних бойових завдань.

Так, безпілотні протимінні трали на дистанційному управлінні прорубують проломи в російських мінних полях. Деякі дрони тягнуть за собою шланг, який провокує спрацьовування мінних детонаторів.

Наземні дрони Фото: Скриншот

Як зазначають військові 3-ї окремої штурмової бригади, наземні роботизовані комплекси дають змогу розмінувати мінне поле за 100 метрів від російських позицій без зайвих ризиків для саперів і штурмовиків.

Випробування НРК

За словами Репки, за допомогою наземних безпілотників українські військові також можуть мінувати власні рубежі.

Наземний дрон, що тягне за собою зв'язку протитанкових мін Фото: Скриншот

Репке також зазначив, що нещодавно українці випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний безпілотник "Броненосець". Він являє собою американський кулемет M2, встановлений на колісну платформу з дистанційним управлінням

Наземний дрон ЗСУ Фото: Скриншот

Крім того, аналітик згадав про використання українськими силами наземних дронів-камікадзе. Як приклад він навів випадок, коли сухопутний безпілотник проїхав 4 кілометри вглиб російських позицій поблизу Авдіївки з метою підриву залізничного мосту.

Знищення мосту в тилу противника за допомогою наземного дрона

Нагадаємо, 29 грудня в Держприкордонслужбі показали новий малорозмірний наземний безпілотний евакуатор поранених, який отримали українські військові, що виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

Раніше, 13 листопада, повідомлялося, що українські фахівці зі спільноти "Інженерний корпус" розробили для військових наземний бойовий дрон "Мангал", який об'єднує в собі риси камікадзе, розвідника, мінера і здатність підвозити боєкомплекти.