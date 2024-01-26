Скорость до 200 км/ч: в РФ создали необычный БПЛА "Ловкий", чем он навредит ВСУ

Беспилотник вертикального взлета имеет несколько интересных черт. Он невидим для радаров благодаря своему корпусу, взлетает вертикально, но тратит на 70% меньше энергии, чем коптер.

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В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", способный, по словам инженеров, летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, применяемых в российско-украинской войне. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на компанию-разработчика "Хардберри-РусФактор".

БПЛА "Ловкий" взлетает как обычный квадрокоптер, а когда разогнался в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет. Дальность полета и связи беспилотника — до 50 километров, высота полета — до пяти километров, продолжительность полета — 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта, благодаря чему обслуживать его может только один оператор. По данным компании, дрон предназначен для разведки и корректировки огня.

"Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей, — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час", — говорит представитель "Хардберри-РусФактор".

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Производитель говорит, что беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в "классическом" понимании этого термина. Представленные сегодня на рынке дроны вертикального взлета и посадки делаются таким образом: у них по четыре винта на "штангах", корпус и приделаны крылья для вертикального взлета, хотя по сути остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 км/ч. При этом БПЛА "Ловкий" летит на крыле и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

Дрон уже был применен и усовершенствован. Была доработана винтовая группа, увеличена грузоподъемность аппарата, корпус сделали из карбона, из-за чего летательный аппарат якобы не видят средства ПВО. Серийное производство пока не запустили, и неизвестно, начнется ли оно вообще, пока производитель ищет инвесторов.

Это не первый незаметный беспилотник, который есть у оккупантов. На этой неделе Фокус писал о тихом, "ночном" дроне СОМ-5.