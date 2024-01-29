Наземний робот Milrem Robotics THeMIS стрілятиме бойовими дронами: що відомо

Платформа оснащена 17-ма дронами-камікадзе, вага боєголовок кожного сягає 700 г.

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На виставці UMEX 024 компанія Milrem Robotics представила останню версію свого безпілотного наземного транспортного засобу THeMIS, озброєного баражувальними боєприпасами EDGE Hunter SP, передає EDR magazine.

Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem уперше представив на виставці безпілотних систем в Абу-Дабі роботизовану платформу THeMIS, озброєну пусковою установкою.

Робот оснащений двома контейнерами, в кожному з яких розміщується по 7 боєприпасів, що баражують. Ударні дрони моделі Hunter SP були розроблені компанією Halcon. Один такий безпілотник має масу під час запуску 4,5 кг, при цьому маса корисного навантаження становить 700 г. Запуск БПЛА здійснюється з труби зі складеними назад крилами і складеним вперед V-подібним хвостовим оперенням. Оснащений електродвигуном, розташованим ззаду, Hunter SP може літати на висоті близько 500 м над землею. Дальність передачі даних становить 5 км. Після точного визначення цілі завдяки оптронному комплексу, встановленому спереду, дрон Hunter SP пікірує на неї, підриваючи боєголовку. Він може розвивати крейсерську швидкість близько 90 км/год, а його батарея забезпечує автономність протягом 25 хв.

Щодо самого робота THeMIS, то він має такі габарити: довжина 2,4 м, ширина 2 м і висота 1,18 м. Акумулятори забезпечують йому автономність до 15 год, його максимальна швидкість — 20 км/год. Якщо того вимагає тактична ситуація, робот зможе переключитися з електродвигунів, що працюють тільки від акумуляторів, на бензиновий мотор. Якщо ж він пересувається виключно завдяки електродвигуну, то його автономність становить 1,5 год.

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Під час виставки UMEX 2024 EDGE оголосила, що Milrem Robotics надасть збройним силам ОАЕ 60 бойових роботизованих машин і безпілотних наземних транспортних засобів. Військові куплять 20 гусеничних бойових роботизованих машин і 40 платформ THeMIS. Контракт охоплює постачання гусеничних RCV з 30-мм гарматами MK44, платформ THeMIS, оснащених 30-мм дистанційними бойовими модулями M230LF і системами непрямого наведення, а також THeMIS, оснащені блоками спостереження з радіолокаційними і відеосистемами, датчиками виявлення пострілу.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ перейшли до активного використання наземних дронів. За словами аналітика Юліана Рьопке, українці використовують сухопутні безпілотники для подолання мінних полів, мінування власних рубежів, а також для ураження ворожих цілей.