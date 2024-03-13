Украинские хакеры приостановили работу метрополитена в Москве, — Минцифры (фото)

По информации ведомства, в результате "сбоя" владельцы транспортных карт в столице РФ и Казани не могли оплатить проездные билеты, пополнить свою карту и рассчитаться за парковку.

Украинские хакеры атаковали ряд российских правительственных и местных порталов, среди них — система оплаты проезда "Тройка", которая является одной из крупнейших в России. Этим ИТ-армия приостановила работу метрополитена в Москве. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в Министерстве цифровой трансформации в Telegram.

По информации Минцифры, соответствующая система оплаты билетов обслуживает 38 регионов Российской Федерации.

Вследствие "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить проездные билеты, пополнить свою карту проезда и рассчитаться за парковку.

Напомним, 29 февраля в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что крупнейший интернет-портал Российской Федерации Mail.ru подвергся атаке от украинской ИТ-армии. Вследствие этого часть пользователей потеряла возможность войти в свои учетные записи.

Ранее хакерская группировка Mysterious Werewolf, действующая с 2023 года, начала использовать собственные программы для атак на российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Также 18 февраля сообщалось, что группа хакеров Head Mare "взломала" российскую компанию "Высокоточные системы и технологии", которая находится в Ижевске и входит в холдинг "Калашников". В распоряжении группы оказалась внутренняя секретная документация на оружие и другая информация.