Беспилотники AeroDrone за сотни тысяч долларов: какие задачи ВСУ выполняют на фронте (видео)

Инвестор компании и бывший глава "Microsoft Украина" Дмитрий Шимкив рассказал журналистам о больших беспилотниках, переделанных из самолетов, и их возможностях на фронте.

Украинские сельскохозяйственные самолеты после полномасштабного вторжения России в Украину стали военными дронами AeroDrone. О проекте рассказывает в интервью изданию "Экономическая правда" главный инвестор компании, бывший директор компании "Microsoft Украина" и заместитель главы Администрации президента, член наблюдательного совета "Киевстара" Дмитрий Шимкив.

До полномасштабной войны компания производила аграрные самолеты, которые не были слишком популярными. Во время боевых действий довольно мощные самолеты с восьмиметровым размахом крыльев переделали на беспилотники и приспособили для фронта. Благодаря большой грузоподъемности на них можно было монтировать оружие и другое оборудование, а также доставлять грузы.

БПЛА D-80 Discovery и E-300 Enterprise могут поднимать 80 кг и 300 кг полезной нагрузки. Комплекс из двух самолетов D-80 с камерами и системами связи стоит 450 тысяч долларов. Они выполняют разведывательные задачи, но могут быть грузовыми или боевыми дронами.

Пребывание в воздухе до 23 часов позволяет самолетам AeroDrone выполнять работу, недоступную для малых беспилотников. Грузоподъемность позволяет нести высококачественное оборудование для разведки, а также стабильны в полете, что позволяет, например, пользоваться камерами с 40-кратным оптическим увеличением.

Также возможна доставка больших грузов в опасные зоны. Работа на фронте обычных самолетов и вертолетов связана с риском для жизни пилотов, которого помогает избежать дрон.

"Вспомните Мариуполь, когда в окружение летали вертолеты с грузами. У меня знакомый погиб в одном из этих вертолетов. На их месте могли быть наши беспилотники. Эти самолеты не надо иметь в каждом подразделении, но для определенных задач они нужны", — рассказывает Шимкив.

На стадии испытания в компании находится проект по вооружению самолета, который поможет авиации сухопутных войск, но его деталей Дмитрий Шимкив не разглашал. Также он не думает, что подобные самолеты могут стать дронами-камикадзе. На вопрос журналиста, можно ли E-300 Enterprise с дальностью полета 3 100 км "напичкать взрывчаткой и отправят за Урал", он пояснил, что только сам такой самолет без нагрузки стоит 300 тысяч долларов и такое использование вряд ли целесообразно. Впрочем, в принципе возможно по желанию военных.

Беспилотный самолет AeroDrone E-300 Enterprise Фото: Економічна правда

Производство не слишком масштабное, это единицы самолетов в месяц. Как полноценные беспилотные самолеты, изделия AeroDrone проходят все необходимые проверки по государственным стандартам. также их комплектование относительно тяжелое: большинство деталей и узлов производится за пределами Украины.

"70% стоимости — импорт. У нас только рабочая сила и производственные затраты. Когда-то в Украине был авиационный алюминий, но сейчас его нет. Авиационной ткани тоже нет. Двигатели мы тоже закупаем, — отмечает Шимкив, — В Украине не производят авиадвигатели для небольших самолетов. Думаю, гораздо больше шансов, что наши предприятия начнут производить маленькие электрические двигатели, чем двигатели внутреннего сгорания".

Но технология производства принадлежит компании. Переделка двухместного самолета в БПЛА требовала множества модификаций, которые должны были происходить с сохранением аэродинамических характеристик. Собственные разработки включают программирование, электронику и систему управления. некоторые работы происходят на аутсорсе.

Компания работает над внедрением нужных военных технологий. В частности, AeroDrone работает над оптической навигацией — возможностью самолета ориентироваться с помощью камеры, изображение с которой сравнивается со спутниковыми снимками.

Напомним, ВСУ используют БПЛА D-80 Discovery и E-300 Enterprise с конца 2022 года. Два дрона AeroDrone получили разрешение на эксплуатацию в Вооруженных силах Украины после предложения украинской компании.