Украинский производитель военных дронов нашел крупного инвестора: что известно

Одним из достижений AeroDrone был выпуск дрона DR-60 за $75 тыс., способный поднимать до 60 кг полезной нагрузки.

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В сентябре член наблюдательного совета "Киевстар" и экс-глава украинского офиса Microsoft Дмитрий Шимкив выкупил 50% компании-производителя дронов AeroDrone и сделал первую публичную инвестицию в украинский стартап в сфере MillitaryTech. Об этом стало известно изданию Forbes.ua.

До полномасштабной войны в Украине стартап AeroDrone продавал сельскохозяйственные беспилотники для распыления удобрений и средств для защиты растений. После вторжения ВС РФ компания занялась разработкой военных дронов, а в декабре получило от Минобороны разрешение на эксплуатацию двух моделей в ВСУ.

AeroDrone основал Юрий Педерий, выпускник Национального авиационного университета, который шесть лет проработал в компании "Киевстар", а потом еще около десяти — в Microsoft. В марте 2016 года бизнесмен уволился, чтобы запустить свой стартап, связанный с беспилотными технологиями.

Главным достижением AeroDrone в сельскохозяйственной сфере стал выпуск дрона DR-60 за $75 000, способный поднимать до 60 кг веса. По словам Юрия Педерия, в 2019 году компания отправила несколько своих БПЛА в США и Канаду, а в 2020 году вела переговоры о поставках в Бразилию, Индию и Австралию. В том же году AeroDrone получил грант от Украинского фонда стартапов, который должен был потратить на серийное производство в размере 4-6 аппаратов в месяц.

[ + – ] Аграрный беспилотник DR-60

Как выяснила Forbes, до войны дела у стартапа шли плохо. По данным сервиса YouControl, ООО "Аеродрон", основанная в 2019 году, имеет уставной капитал 5000 грн, а в 2020 году ее убытки составили 100 грн. Как сообщил анонимный источник, общий оборот компании на тот момент составил $200 000.

В 2022 году AeroDrone начала осваивать военные технологии и представила два новых беспилотника: D80-Discovery и E-300 Enterprise. Первая поднимает весь до 80 кг, развивает скорость до 120 км/ч и оснащена автопилотом, вторая — до 300 кг и разгоняется до 150 км/ч. Оба БПЛА теперь разрешено использовать ВСУ в боевых действиях.

Разрешение от Минобороны может стать ценным преимуществом AeroDrone, поскольку в 2024 году ведомство планирует потратить 20 млрд грн на беспилотные аппараты. Как рассказал Дмитрий Шимкив, предприятие уже налаживает серийное производство, а также собирается сертифицировать свои аграрные дроны в Европе и США. Впрочем, он не стал раскрывать планы на военные модели.

"Технологии, которые разрабатывает Юрий — это большие возможности для развития как гражданской, так и военной авиации", — отметил Дмитрий Шимкив.

В сентябре 2022 года Кабмин принял постановление, которым сократив процедуру принятия техники на вооружение ВСУ с одного года до трех недель. Нововведения вступили в силу в ноябре, и с тех пор Минобороны выдало разрешение на эксплуатацию 13 дронов, разработанных стартапами. Впрочем, как поделился сооснователь компании DeViRo Денис Чередниченко, к БПЛА для военных предъявляют немало требований: они должны быть устойчивыми к средствам РЭБ, ремонтироваться в полевых условиях, быть безопасными для использования в боевых условиях и многое другое.

В декабре писали о характеристиках БПЛА D-80 Discovery от AeroDrone. Изначально он задумывался для разминирования и поиска боеприпасов, но в итоге инженеры сделали многофункциональную платформу, способную вести разведку, целеуказание и даже устраивать бомбардировки.