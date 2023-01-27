Український виробник військових дронів знайшов великого інвестора: що відомо

Одним із досягнень AeroDrone був випуск дрону DR-60 за $75 тис., здатний піднімати до 60 кг корисного навантаження.

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У вересні член наглядової ради "Київстар" та ексглава українського офісу Microsoft Дмитро Шимків викупив 50% компанії-виробника дронів AeroDrone і зробив першу публічну інвестицію в український стартап у сфері MillitaryTech. Про це стало відомо виданню Forbes.ua.

До повномасштабної війни в Україні стартап AeroDrone продавав сільськогосподарські безпілотники для розпилення добрив та засобів для захисту рослин. Після вторгнення ЗС РФ компанія зайнялася розробкою військових дронів, а в грудні отримала від Міноборони дозвіл на експлуатацію двох моделей в ЗСУ.

AeroDrone заснував Юрій Педерій, випускник Національного авіаційного університету, який шість років пропрацював у компанії "Київстар", а потім ще близько десяти — у Microsoft. У березні 2016 року бізнесмен звільнився, щоб запустити свій стартап, пов'язаний із безпілотними технологіями.

Головним досягненням AeroDrone у сільськогосподарській сфері став випуск дрону DR-60 за $75 000, здатний піднімати до 60 кг ваги. За словами Юрія Педерія, у 2019 році компанія відправила кілька своїх БПЛА до США та Канади, а у 2020 році вела переговори про постачання до Бразилії, Індії та Австралії. У тому ж році AeroDrone отримав грант від Українського фонду стартапів, який мав витратити на серійне виробництво у розмірі 4-6 апаратів на місяць.

[ + – ] Аграрний безпілотник DR-60

Як з'ясувало Forbes, до війни справи стартапа йшли погано. За даними сервісу YouControl, ТОВ "Аеродрон", засноване у 2019 році, мало статутний капітал 5000 грн, а у 2020 році його збитки склали 100 грн. Як повідомило анонімне джерело, загальний оборот компанії на той момент становив $200 000.

У 2022 році AeroDrone почала освоювати військові технології та представила два нові безпілотники: D80-Discovery та E-300 Enterprise. Перший піднімає до 80 кг, розвиває швидкість до 120 км/год і оснащений автопілотом, другий — до 300 кг і розганяється до 150 км/год. Обидва БПЛА тепер дозволено використовувати ЗСУ у бойових діях.

Дозвіл від Міноборони може стати цінною перевагою AeroDrone, оскільки 2024 року відомство планує витратити 20 млрд грн на безпілотні апарати. Як розповів Дмитро Шимків, підприємство вже налагоджує серійне виробництво, а також збирається сертифікувати свої аграрні дрони у Європі та США. Втім, він не розкривав плани на військові моделі.

"Технології, які розробляє Юрій, — це великі можливості для розвитку як цивільної, так і військової авіації", — зазначив Дмитро Шимків.

У вересні 2022 року Кабмін ухвалив постанову, якою скоротив процедуру прийняття техніки на озброєння ЗСУ з одного року до трьох тижнів. Нововведення набули чинності в листопаді, і з того часу Міноборони видало дозвіл на експлуатацію 13 дронів, розроблених стартапами. Втім, як поділився співзасновник компанії DeViRo Денис Чередніченко, до БПЛА для військових висувають чимало вимог: вони мають бути стійкими до засобів РЕБ, ремонтуватись у польових умовах, бути безпечними для використання у бойових умовах та багато іншого.

У грудні писали про характеристики БПЛА D-80 Discovery від AeroDrone. Спочатку він виготовлявся для розмінування та пошуку боєприпасів, але в результаті інженери зробили багатофункціональну платформу, здатну вести розвідку, ціленаведення і навіть влаштовувати бомбардування.