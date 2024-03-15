Такого никто не ожидал: ОАЭ будет конкурировать с США и КНР в области ИИ-процессоров

Если переговоры пройдет успешно, то Сэм Альтман получит от инвестфонда MGX 7 трлн долларов на создание производственных мощностей в ОАЭ.

Сэм Альтман, основатель OpenAI, нашел инвесторов для своего проекта по созданию ИИ-чипов. Компания MGX (ОАЭ) готова вложиться в производство передовых полупроводников, пишет Financial Times.

Источники сообщили, что MGX готова финансировать инициативу Сэма Альтмана и в настоящий момент ведет с ним переговоры. Альтман стремится снизить зависимости от ИИ-продуктов Nvidia, так как данная компания является монополистом на рынке. В этой связи Сэм предложил создать несколько фабрик для выпуска передовых ИИ-ускорителей, которые бы курировали специалисты из TSMC. Если переговоры пройдет успешно, то MGX инвестирует 7 трлн долларов США.

MGX — это инвестфонд, который вкладывается в проекты развития искусственного интеллекта. Главой фонда является родственник президента ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна, поэтому MGX тесно связан с госструктурами страны.

Омар Султан аль-Олама, министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта, сообщил изданию, что страна имеет некоторый запас процессоров Nvidia. На их основе будет работать национальная ИИ-экосистема. Он подчеркнул, что ОАЭ постоянно нуждаются в передовых ускорителях, так как нейросети развиваются стремительными темпами. И было бы неплохо, если бы Эмираты располагали собственным производством ИИ-чипов.

Financial Times напоминает, что ранее ОАЭ хотели инвестировать в китайские компании, занимающиеся разработкой ИИ-ускорителей. Но США вмешались в процесс и настояли на том, чтобы Эмираты пересмотрели свое решение. В итоге, компания G42 прекратила сотрудничество с китайскими фирмами. Теперь у страны появился замечательный шанс обзавестись собственными полупроводниковыми мощностями.

Советник президента ОАЭ по нацбезопасности шейх Тахнун ибн Заид аль-Нахайян выразил надежду, что управлять компаниями по производству ИИ-чипов будут местные специалисты, хотя, отметил он, для правительства не менее важны компетенции и надежность международных партнеров.

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