Можно ли оставлять ноутбук постоянно включеным в розетку: ответ ученого

Держать ноутбук постоянно в розетке очень удобно, но это может привести к последствиям. Ученый советует, как лучше обращаться со встроенным аккумулятором.

Постоянное подключение ноутбука к электрической сети может уменьшить ресурс его батареи вдвое. Об этом рассказывает сайт Gizmodo со ссылкой на Кента Гриффита, доцента Калифорнийского университета в Сан-Диего.

По словам ученого, постоянный заряд аккумулятора на 100% — это худшее, что можно сделать для своего компьютера. Гриффит, который исследует ухудшение качества батареи, говорит, что полностью заряженное состояние ощутимо нагружает аккумулятор ноутбука.

"Когда аккумулятор вашего ноутбука находится в наихудшем состоянии — 100% заряда — в течение недель или месяцев, это может нанести ему вред, — сказал Гриффит в телефонном интервью Gizmodo. — Итак, когда вы отсоединяете его и ожидаете, что он прослужит 8 или 10 часов, он может дать вам только половину того, что вы ожидаете, поскольку за это время он сильно деградировал".

Оптимальное состояние батареи, по словам Гриффита, находится где-то между 20% и 80%. Он рекомендует полностью зарядить ноутбук, а затем отсоединить его от сети, чтобы он разряжался в течение дня. Нужно оставлять аккумулятор в этой средней зоне в течение большей части рабочего времени, чтобы продлить работу аккумулятора.

Причина, по которой ноутбук испытывает большую нагрузку на 100%, заключается в его литий-ионном аккумуляторе. Он состоит из двух слоев, один из которых сделан из графита, а другой — из оксида лития и кобальта, между которыми проходят ионы лития. Полностью заряженная батарея, в большинстве случаев, имеет все ионы лития в графитовом слое, они высвобождают энергию когда попадают в слой оксида лития и кобальта.

Аккумулятор нагружается, когда с одной стороны слишком много ионов лития. Он работает лучше всего, с обеих сторон одинаковое количество ионов лития. Гриффит отмечает, что высокоскоростные зарядные кабели могут нарушить целостность батареи из-за слишком быстрого переноса ионов.

Фактически ноутбук не потребляет электроэнергию из розетки, как настольный компьютер. Как правило, он черпает энергию из аккумулятора. Батарея находится в состоянии высокой нагрузки, выполняя множество маленьких перезарядок между 99% и 100%.

Одна из причин, почему люди стремятся держать ноутбук подключенным к розетке, заключается в том, чтобы компьютер никогда не выключался. Несмотря на то, что позволить аккумулятору ноутбука разрядиться и зарядиться полезнее, это не так удобно. С постоянно подключенным ноутбуком можно всегда отправляться в путешествие с полностью заряженным аккумулятором.

Но в долгосрочной перспективе это работает плохо. Аккумулятор старого ноутбука может быть полностью заряжен, однако пользователь не сможет долго работать с ним в случае отключения. Самые новые Macbook M3 от Apple декларируют 18-часовой срок службы батареи, но неправильная практика зарядки в течение многих лет может сократить этот показатель вдвое.

Другая причина заключается в том, что большинство людей редко используют свои компьютеры вне рабочего стола. Проще не думать об этом и держать ноутбук всегда подключенным к сети так же как и настольный компьютер.

Настройка оптимального режима работы аккумулятора ноутбука чередованием автономного и подключенного режимов поможет держать его в удовлетворительном состоянии. Ноутбук одинаково исправно будет работать как от сети, так и во время автономных сеансов работы.

А тем временем ноутбуки становятся все более технологичными. Напоминаем, на выставке техники Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоне, Испания, компания Lenovo показала экспериментальный ноутбук с прозрачным экраном.