Защита от РЭБ: в Украине разработали плату для изменения частоты дронов в полете (фото)

Устройство позволяет забить в дрон три значения нестандартной частоты видеосигнала и менять их во время выполнения задачи. Оно помогает избежать средств радиоэлектронной борьбы и улучшает совместную работу БПЛА.

Киевские разработчики изготавливают и программируют платы, которые позволяют операторам беспилотных летательных аппаратов пользоваться нестандартными частотами, а также удобно их переключать. О разработке рассказывает сайт dev.ua.

Благодаря новым украинским платам несколько дронов можно применять вместе несколько расположенных рядом дронов, а также изменить их частоту буквально в полете. Разработчики не раскрывают свои данные из соображений безопасности.

Небольшая плата предназначена для дронов с аналоговой видеосвязью, и имеет собственное программное обеспечение. Ее можно установить практически на все разновидности FPV-дронов с частотой 5,8 ГГц. Также она подойдет для беспилотников среднего и большого радиуса действия, которые имеют частоту 1,2 ГГц.

Плата для изменения частоты видеосигнала дронов Фото: Dev.ua

"Плата отечественная, разработка отечественная, команда отечественная", — говорит руководитель группы разработчиков.

Плату с ПО устанавливают на дрон и его станцию управления. Небольшое устройство позволяет во время работы БПЛА частоту канала видео на нестандартную. С помощью алгоритма дрон можно запрограммировать на три видеочастоты, вынести их на устройство управления и менять непосредственно во время выполнения боевой задачи. Переключение происходит быстро, весь процесс перехода между каналами занимает всего секунду. Использование платы помогает избавиться от многих проблем, знакомых операторам дронов на фронте:

Заглушение видеоканала собственными средствами РЭБ. Системы радиоэлектронной борьбы находятся значительно ближе к станции управления беспилотниками, чем российские, часто именно они не дают работать дронам и глушат видеосвязь. Нестандартная частота помогает этого избежать. Если несколько FPV-дронов летят в одном направлении, они мешают сигналу друг друга на той же частоте, что влияет на видеопоток и качество изображения. По словам разработчиков, иногда можно даже перепутать сигналы. Изменение частоты помешает и этому. также различным операторам можно будет работать стаей дронов и не помешать друг другу. Некоторые распространенные окопные средства РЭБ способны работать по принципу создания радиошума на многих распространенных частотах, чтобы подавлять видеосвязь. Российские оккупанты таким образом создают шум и не позволяют оператору увидеть себя. Нестандартные частоты, опять же, помогают.

Производственные мощности группы разработчиков сейчас позволяют создавать 1000 плат ежемесячно. Изделиями уже пользуются операторы дронов президентской бригады, от которых средство уже получило положительные отзывы. Стоимость платы зависит от количества заказов. В партии 1-10 плат единица стоит около 2000 грн. Если заказать от 100 плат или больше, можно снизить цену до 1200 грн.

Размеры платы Фото: dev.ua

"Каждая плата прошивается и проверяется в ручном режиме, поэтому там много ручного труда, который не может стоить копейки", — говорит собеседник журналистов.

В планах разработчиков адаптировать разработку для всех актуальных типов приемников и передатчиков дронов, которые есть на фронте. Это до 10 различных конструкций, под которые нужна программная и аппаратная адаптация.

Программное обеспечение платы Фото: dev.ua

Также они хотят создать режим, который бы позволял снизить интенсивность видеосигнала, чтобы скрыть беспилотник от врага. Требуется управление мощностью в ручном режиме, быстрое уменьшение и увеличение ее при необходимости. Сейчас группа инженеров ищет гранты, пожертвования или государственное финансирование для дальнейшей разработки проекта.

Чтобы избежать систем РЭБ и улучшить связь, украинские изобретатели идут и на более радикальные шаги. Недавно сообщалось, что компания "Дронарня" разработала ударный дрон "Бандерик-Стричка" с оптоволоконным кабелем.